Россельхознадзор забраковал «молочку» еще одного белорусского предприятия 1 9.08.2017, 17:10

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Ведомство с завтрашнего дня запрещает поставки продукции с Молодечненского молочного комбината.

"Мы были вынуждены ввести временные ограничения на поставку продукции с белорусского предприятия ОАО "Молодечненский молочный комбинат" из-за повторного выявления 4 августа в твороге остатков линкомицина, ограничения вводятся с 10 августа", - сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в среду.

Кроме того, введен режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ОАО "Гродненский мясокомбинат" из-за обнаружения в свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина, сообщает interfax.by.

Как считает Данкверт, белорусским коллегам предстоит еще многое сделать для усиления контроля продукции животноводства.

"Коллеги белорусские должны вложить еще сотни миллионов рублей в лабораторное оборудование для того, чтобы работать на нашем уровне, - сказал он. - В своей работе мы лабораторную базу старались развивать вперед. А они развивали производство. А когда развили производство, столкнулись с тем, что невозможно его обслуживать".