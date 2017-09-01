Трамп пожертвует $1 миллион на восстановление после урагана «Харви» 7 1.09.2017, 7:32

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Деньги будут выделены из личных средств президента США.

Президент США Дональд Трамп пообещал пожертвовать 1 миллион долларов из собственных средств для устранения последствий урагана «Харви». Об этом в ходе брифинга для прессы в четверг сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Голос Америки».

По ее словам, президент пока не решил, на счета какой организации он переведет деньги. Пресс-секретарь заявила, что Трамп настоятельно просил ее узнать у журналистов во время пресс-конференции, каким организациям больше всего необходима помощь, поскольку они освещали деятельность различных групп и их усилиях по оказанию помощи.

«Как я уже сказала, он пообещает, вероятно, 1 миллион долларов из своих личных денег, чтобы помочь людям из Техаса и Луизианы», - отметила Сандерс.

В четверг на брифинге для прессы в Белом доме с рядом заявлений о том, как власти США справляются с устранением последствий урагана, выступил и заместитель советника президента США по национальной безопасности Том Боссерт. По последним данным, от урагана «Харви» пострадали около 100 тысяч домов, рассказал журналистам Боссерт. По его словам, в самое ближайшее время администрация Дональда Трампа направит в Конгресс США запрос на выделение дополнительных средств для устранения последствий урагана.

Вице–президент США Майкл Пенс, находящийся в городе Корпус-Кристи, штат Техас, заявил, что президент Трамп посетит в субботу город Хьюстон, который серьезно пострадал в результате наводнений, вызванных ураганом «Харви».

Тем временем в Хьюстоне, четвертом самом крупном городе США по населению, где в некоторых районах выпало до 130 см осадков, городские службы в четверг возобновили работы по сбору мусора. Также заработали некоторые автобусные и железнодорожные маршруты. Авиарейсы в двух крупнейших аэропортах города возобновились в среду.

Пожарная служба Хьюстона в четверг начала осматривать кварталы, где глубина паводковых вод достигает не менее метра, чтобы убедиться, что там не осталось людей.