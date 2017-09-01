8 сентября на Октябрьской площади в Минске будут выдавать визы Вейшнории 2 1.09.2017, 10:42

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Первая тысяча человек получит визы бесплатно.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Артур Климович.

«Виза Вейшнории бесплатно!

Консульский отдел посольства Вейшнории в Беларуси начинает свою работу 8 сентября. Торжественное открытие - в 19:00. Адрес: Минск, Октябрьская площадь. Первая тысяча посетителей получат визы Вейшнории бесплатно, остальные - по цене Шенгена.

При себе иметь паспорт, две фотографии и хорошее настроение», - написал активист.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».