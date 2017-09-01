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Актриса и певица Анна Хитрик переезжает в Израиль

  • 1.09.2017, 15:25
Анна Хитрик

2 октября в Купаловском театре состоится прощальный концерт.

Вокалистка группы Sounduk, актриса Купаловского театра Анна Хитрик переезжает на ПМЖ в Израиль.

Информация о том, что группа дает прощальный концерт в этом сезоне, появилась в официальных группах в соцсетях.

Как оказалось, лидер и идейная вдохновительница коллектива переезжает на постоянное место жительства в Израиль. Сбором необходимых документов семья Хитрик начала заниматься еще в 2015 году.

«Все это сложно и достаточно неожиданно. Каждая мама на моем месте сделала бы то, что мы делаем. У меня спрашивают: «Чем ты будешь там заниматься?». Я не думаю об этом! Главное — что там будут делать для моего ребенка! Песни — моя душа… Души лишиться невозможно! Это еще не конец истории! Впереди новые роли», — прокомментировала свой переезд Анна.

Очевидно, что переехать она решила, в первую очередь, ради сына. Поклонникам творчества Анны Хитрик известно, что она воспитывает сына Степана с аутизмом. Именно в Израиле на специальных курсах им помогли научиться жить с этим диагнозом, а сама Анна впоследствии активно работала в «Центре помощи аутичным детям».

2 октября — в день рождения группы Sounduk — в Купаловском театре состоится прощальный концерт.


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