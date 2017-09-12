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Не стало белорусского художника Николая Маевского

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  • 12.09.2017, 12:36
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Николай Маевский

Художник был одним из организаторов первого митинга-реквиема в Бресте на Дзяды-1989.

Он умер 10 сентября.

Николай Маевский — мастер натюрмортов и живописных пейзажей. Большинство его работ посвящено Беловежской пуще — месту рождения, работы и вдохновения, пишет nn.by.

Николай Маевский родился 1 марта 1950 года в пущанской деревне Дворец в Каменецком районе Брестской области. Именно здесь художник написал большое количество живописных полотен. Выставлялся за рубежом: в США, Швеции, Германии, Франции, Японии, Турции.

Художник был одним из организаторов первого митинга-реквиема в Бресте на Дзяды-1989. Кроме того, стал одним из основателей местного БНФ (был членом региональной и городской Рады БНФ), принимал участие в учредительном съезде БНФ в Вильнюсе.


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