Не стало белорусского художника Николая Маевского 1 12.09.2017, 12:36

1,393

Николай Маевский

Художник был одним из организаторов первого митинга-реквиема в Бресте на Дзяды-1989.

Он умер 10 сентября.

Николай Маевский — мастер натюрмортов и живописных пейзажей. Большинство его работ посвящено Беловежской пуще — месту рождения, работы и вдохновения, пишет nn.by.

Николай Маевский родился 1 марта 1950 года в пущанской деревне Дворец в Каменецком районе Брестской области. Именно здесь художник написал большое количество живописных полотен. Выставлялся за рубежом: в США, Швеции, Германии, Франции, Японии, Турции.

Художник был одним из организаторов первого митинга-реквиема в Бресте на Дзяды-1989. Кроме того, стал одним из основателей местного БНФ (был членом региональной и городской Рады БНФ), принимал участие в учредительном съезде БНФ в Вильнюсе.