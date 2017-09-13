Случчанин за $200 обзавелся раритетным немецким авто 4 13.09.2017, 11:07

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Автомобилисты пропускают «Опель» 1932 года вперед на всех перекрестках.

Случчанин Игорь Буткевич нашел гниющий около реки «Опель» 1932 года выпуска. Он его восстановил за пять лет. Теперь реставратор участвует в выставках и фестивалях ретроавтомобилей, возит свадьбы и просто катается в свое удовольствие, пишет kurjer.info.

Раритет выкупил за 200 долларов

«Опель» 1932 года выпуска Игорь случайно заметил в деревне Весея. Машина стояла возле реки и гнила. Передняя часть у авто отсутствовала.

«Я увидел машину — и душу защемило. Стал спрашивать, чья она. Узнал, что дедушка, которому она принадлежала, умер, а его родственники авто бросили, — вспоминает собеседник. — В эпоху Третьего рейха такие авто использовались как такси».

С владельцами авто сошлись на $200.

«Игорь делал машину в основном ночами, потому что днем работал. Бывало, по три-четыре часа сидела с ним, пока он варил и делал детали. Звонил мне среди ночи, просил сделать чай и посмотреть, что получилось», — говорит Валентина, жена Игоря.

Родными в «Опеле» остались крыша, дверка и задние крылья. Оригинальный двигатель бывшие владельцы сдали на металлолом. Пришлось заменить другим, из автомобиля старого образца. Своими руками сделал переднюю часть, крылья и капот.

После первой поездки из Слуцка в Витебск Игорь заменил старые сиденья на мягкие кожаные. «Очень жестко было — неделю не мог ходить после поездки», — вспоминает он.

В Слуцке супруги ездят на машине по субботам и воскресеньям в магазин. Иногда на «Опеле» катают молодоженов. Правда, свадебные украшения царапают автомобиль, приходится потом полировать.

«Наша машина и в кино снималась, в сериале „Красная королева“ про советскую манекенщицу. Во время первых съемок в Минске машина просто стояла на улице. А во второй серии (в Несвиже) в ней убивают главного героя», — говорит супруга.

Исколесили всю Беларусь

За восемь лет семья проехала на «Опеле» 33 тысячи километров. Он развивает скорость на шоссе до 80 км/ч. Игорь и Валентина каждый год бывают на фестивалях, выставках ретроавтомобилей, байкерских слетах.

Так выглядел «Опель», когда Игорь Буткевич нашел его гниющим около реки

«Когда приезжаем на выставки, любители оригинальных авто возмущаются, что мотор не родной. А другие — понимают. Если бы стоял оригинальный мотор, мы бы столько не проехали, был бы просто музейный экспонат, — говорит Валентина. — Многие на фестивалях ретроавтомобилей привозят авто на лафете. А мы добираемся своим ходом».

Игорь сначала не решался ехать в Минск, думал, что не конкурент старинным авто. Но на первой же выставке «Опель» завоевал приз зрительских симпатий — люди больше всего фотографировались с ним.

Другие машины

После «Опеля» Игорь восстановил «Фольксваген-жук» 1972 года, БМВ 1975 года, три советских мотоцикла с коляской, ГАЗ-21 «Волга». Часть техники, которую сделал Игорь, семья продала.

В планах — воссоздать автобус «Фольксваген» 1972 года, автомобиль «Вандерер» 1937 года и деревянный кемпинг-прицеп 1968 года. У каждой машины своя история.

Автомобиль 1930−1940-х годов в Беларуси стоит по цене металлолома

Владимир Протасеня, руководитель клуба «Автомир», реставрирует зарубежные и отечественные автомобили, военную технику более 15 лет.

«Восстановить ретроавтомобиль очень сложно. Если делать полностью оригинальное авто, то недостающие или требующие замены запчасти придется покупать в России. Для иностранного автомобиля — за рубежом.

С недавнего времени в народе сложилось ложное мнение, что ретроавтомобилями занимаются богатые люди, поэтому продавцы запчастей поднимают цены. На самом деле старый автомобиль 1930−1940-х годов в Беларуси в любом состоянии стоит по цене металлолома.

Стоимость восстановленного автомобиля трудно подсчитать, поскольку на одну машину, как правило, уходит несколько лет. Деньги не главное, важно терпение и упорство. Реставратор учится всю жизнь.

Если бы к нам кто-то пришел и сказал, что готов заняться восстановлением машины, мы бы отдали хороший и интересный автомобиль бесплатно. Но как только человек посчитает, сколько надо вложить денег и времени, то сразу уходит.

Мне нравятся машины советского автопрома — добротные и надежные. Например, ГАЗ-13/14 «Чайка». Самые распространенные в Беларуси — ГАЗ-21 «Волга» и ГАЗ-М-20 «Победа». «Запорожцы» встречаются реже, незаслуженно забыты. Хотя чудесная машина».