Белорусы стали ездить в Украину вдвое чаще 1 13.09.2017, 13:57

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Беларусь вошла в «топ-десятку» стран по количеству граждан, посещающих Украину.

Наша страна заняла второе место после Молдовы.

По информации Министерства экономического развития и торговли Украины, в этом году с 1 января по 1 июля Украину посетили 1 миллион 48 тысяч 037 белорусов - это вдвое больше, чем в прошлом году, пишет «Радыё Свабода».

Иностранцы, которые въезжали на территорию страны, чаще декларировали частные, а не туристические цели своей поездки.

«С целью« туризм» количество въездных иностранцев снизилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - отметили в ведомстве.

Президент Ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич полагает, что такие изменения в статистике продиктованы скорее изменением методологии ее подготовки.

Антон Рудич

«Скорее всего, изменилась методология заполнения информации, так как декларируется, что количество деловых поездок в Украину увеличилась в 37 раз, а въездной туризм сократился в 3,4 раза. Это не соответствует действительности и нельзя верить такой статистике», - отметил эксперт.

«Что касается белорусов, то действительно поток из Беларуси увеличился. В Украине один из операторов вышел на белорусский рынок и возил оттуда туристов в Затоку (Одесская область). Причем объем в этом году был такой, что не хватало автобусов. Для белорусов это было очень популярное направление летом. И это как раз то, что могло дать прирост», - добавил Антон Рудич.

Эксперт также считает, что увеличение количества белорусов, посещающих Украину, может быть связано с активизацией деловых контактов и проведением в этом году в Киеве конкурса «Евровидение».

«Дополнительно нужно рассматривать еще и тот момент, что белорусы всегда много ездили на отдых в другие страны через Украину - перелеты через Киев были более выгодны с экономической точки зрения. Возможно, разрыв в стоимости теперь стал еще более существенным », - объяснил Антон Рудич.

Другие эксперты полагают, что в приграничных районах белорусы восстановили, так называемые, shop-туры в Украину.

«Определенный период времени, сразу после Майдана и начала войны на Донбассе, этот поток существенно сократилось. Люди боялись ехать. А теперь течения в пограничных районах снова восстанавливаются », - сказал Свабодзе представитель одного из туристических операторов Украины.