Dzieciuki приглашают белорусов на «Партизан-рок» в Белосток 1 13.09.2017, 21:05

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На концерт в Белостоке белорусы смогут получить годовые шенгенские визы бесплатно.

28 октября в Белостоке, в Ледовом дворце, состоится музыкальный фестиваль «Партизан-рок».

Первый такой фестиваль прошел в Варшаве в 2016-м, в нем принимали участие Brutto, «Крамбамбуля», Dzieciuki, напоминает nn.by.

В этом году организаторы расширяют рамки фестиваля, планируя привлечь вдвое больше зрителей. Поэтому и была выбрана самая крупная площадка в ближайшем к Беларуси польском городе. Белостокский ледовый дворец вмещает более трех тысяч зрителей.

Беларусь на фестивале представит фолк-панк коллектив из Гродно Dzieciuki.

Герои их песен — это и Кастусь Калиновский, и Тадеуш Костюшко, и Станислав Август Понятовский, и Булак-Балахович. Темы, затрагиваемые в песнях, актуальны и по сей день, хотя посвящены событиям многолетней давности.

Также партизанский музыкальный отряд будет усилен украинской группой Haidamaki, а со стороны Польши присоединится бескомпромиссный Kult во главе с его бессменным лидером — Казиком Сташевским.

Kult был образован в 1982 году в Варшаве. Основу их музыки составляет панк с элементами рока, ска, джаза, традиционной баллады и регги. С самого основания группа мгновенно стала известной благодаря музыке, голосу и провокационным текстам вокалиста Казика Сташевского.

Их песни направлены против «системы» — будь то аппарат коммунистической власти, или церковные институты, или псевдодемократические лидеры, или корпорации, которые разрушают сознание и воспитывают в людях жажду наживы, эгоизм и бездушие.

Haidamaki — украинская музыкальная формация, яркие представители современной rock&world music культуры. Их музыка — синтез современного рока, даба, панка, ска, замешанного на украинском фольклоре и балканских мотивам.

Билеты на «Партизан-рок» можно приобрести в кассах города и через систему kvitki.by.

Танцпол — 60 руб.

Трибуны — 65 руб.

Всем зрителям концерта Посольство Польши в Беларуси обещает бесплатные годовые визы при наличии билета.

Подробности — на сайте muztur.by или по телефону +375 25 526 84 14.