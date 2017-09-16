Гомель отмечает свое 875-летие 16.09.2017, 16:55

Фото: gomel.today

Второй по численности населения город Беларуси был основан в 1142 году.

Существует не менее шести версий происхождения названия Гомеля. Одна из самых распространенных – имя ему дал ручей Гомеюк, впадавший в реку Сож у подножия холма, где и было основано когда-то первое поселение. В пользу этой версии говорят многочисленные аналогии в названиях городов Белоруси: Минск – на Менке, Полоцк – на Полоте, Витебск – на Витьбе. Название речки Гомеюк может происходить от финского homma joki «быстрая река».

Летописные упоминания города с 1142 г. и по XVI век присутствуют в формах Гомь, Гомъ, Гомье, Гомъе, Гомей, Гомьи, Гомій, Гомін, Гомень, Гомин, Гомий, Гомен, Гомин. В этих формах исследователи усматривают древне-славянское слово гом «холм, бугор».

Река Ипуть, впадающая в Сож, прорезает каменистую мель. Шум реки, прорывающейся через камни, слышен и сегодня. Эта мель и перевоз, возможно, дала название городу. Гомей – название порога на Ипути. От него и пошло название городка.

Фоторепортаж предоставил сайт «Сильные новости».

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today