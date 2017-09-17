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В Минске бесправник на VW протаранил в лоб милицейское авто

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  • 17.09.2017, 13:54
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Непонятно для чего мужчина начал выдавать себя за гражданина России.

В Минске бесправник на Volkswagen, уходя от погони, лоб в лоб столкнулся с милицейским автомобилем. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел днем 17 сентября. На пересечении улиц Якуба Коласа и Дорошевича водитель VW не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. На улице Платонова он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД. После удара VW загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два сотрудника милиции, они доставлены в госпиталь МВД.

Изначально мужчина сообщил ложные данные о себе — якобы он гражданин России. Однако в ходе проверки выяснилось, что он гражданин РБ, ранее был лишен прав за пьяную езду.

Сотрудники ГАИ отвезли водителя Volkswagen на медицинское освидетельствование.


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