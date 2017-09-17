Независимые журналисты отследили российских «Аллигаторов» на маневрах «Запад-2017» 5 17.09.2017, 19:45

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Военные отработали нанесение ракетного удара по наземным целям.

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха, сообщили interfax.by в пресс-служба ЗВО.

"Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки - полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев, выполняя полеты в построении "пеленг" на установленных интервалах и дистанциях", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что ведущему экипажу при обнаружении мишеней на земле предстояло распределить цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара.

"Летчики выполнили пуски неуправляемых ракет, а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции, укрепления и другие объекты условного противника", - сообщили в ЗВО.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».