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«Гомель был европейским городом с мастерскими доспехов и венгерскими мушкетерами»

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  • 17.09.2017, 19:56
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Фото с сайта gomel.today

Гомель отмечает свое 875-летие.

По этому поводу в городе над Сожем пройдут сразу два фестиваля уличного искусства: «GomelStreetStyle» и «На одной волне», передает «Белсат».

По словам организаторов праздника, сегодня областной центр разделился на 12 тематических городов, которые отражают разные эпохи места. Правда, дорумянцевого периода городу над Сожем посетители так и не увидели.

День Гомеля начался на площади Ленина с театрализованного шоу в котором смешались и 19, и 20 века. Впрочем цифра 875 лет имеет весьма условный характер, говорят местные краеведы, так как город намного старше.

«1142 год — это год упоминания в летописях, но раскопки на гомельском замчище показали, что Гомель гораздо старше. Гомель был европейского уровня городом, где производились даже рыцарские доспехи», — говорит Александр Евсеенко, краевед и основатель общественного «единения «Толока».

Собеседники замечают, что Гомель старше, например, Москвы, но история города во время празднования была представлена только или со времен Российской империи, или начала и середины 20-го века.

Сегодняшний герб в виде рыси город также получил после вхождения в состав Российской империи, предыдущий герб выглядел как белый крест на красном фоне. Пограничные страницы истории города были отражены и в 17-м веке, когда Гомель получил Магдебургское право.

«Город имел Магдебургское право, о котором теперь не упоминается. В то время, когда город был пограничным в составе Великого Княжества, в Гомеле служили наемники — мушкетеры из Венгрии. На то время венгры считались лучшими военными, и службу они проходили в гомельском замке», — говорит Александр Евсеенко.

Второй по величине город в стране теперь имеет более полумиллиона населения. Несмотря на экономические проблемы, гомельчане уверены, что их город имеет не только богатую историю, но и хорошее будущее.


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