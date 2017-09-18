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Житель Вилейки раскрыл секрет небывалого урожая боровиков на собственной грядке

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  • 18.09.2017, 13:52
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В этом году Леонид Кулеш собрал за один раз 100 белых грибов прямо возле дома.

Леонид Кулеш регулярно собирает урожай белых грибов прямо в своем дворе.

Выращивание грибов Леонида интересовалo давно. «Хотелось, но не знал как», говорит собеседник издания rh.by.

В лес ходил за старыми грибами

«Наконец почитав соответствующую литературу, решил попробовать. Когда шел в лес, брал не только красивые молоденькие боровички, но и старые. Такие, которые уже не станешь есть, потому что пока донесешь из леса домой, они «перебродят».

Белые грибы - трубчатые грибы. У старых трубочки легко отделяются», - рассказывает Леонид.

Эти трубочки вместе со спорами Леонид размоченными в теплой воде, а потом выливает раствор под деревья у себя на участке.

«Единственное условие - стараться брать грибы из лиственных леса. Смотреть, чтобы лес был похож на местность на даче. Если посадить грибы из соснового леса, могут и не вырасти под лиственными деревьями», - говорит Леонид.

«Как вариант - можно закопать мусор после чистки грибов под мох в своем дворе. На корешке, который мы отрезаем, сохраняются споры.

И если очистки вы выбросите не на свалку, а к себе во двор, грибы, возможно, вырастут и у вас», – делится секретами грибовод

А под деревьями на даче в Плещанах у Леонида белые грибы растут уже около 30 лет.

Сначала выросло 10, после - 20. В этом году мужчина уже срезает по 40-50 за раз. А на этой неделе побил последние рекорды: собрал две корзины - ровно сто белых грибов.

- Семья у меня большая, - говорит Леонид. - Дети, внуки. Всего десять человек. Так что весь урожай грибов съедаем.

Из молодых боровиков в семье варят супы. Грибы также сушат, замораживают.

- Сто белых грибов, которые собрал на этой неделе, скорее всего, придется отварить и заморозить. Тогда зимой они будут, как свежие, - делится кулинарными секретами Леонид.

С замечанием о том, что ему можно не ходить в лес за грибами, Леонид не соглашается.

- Одно другому не мешает, - уверен хозяин. - В лес тоже хожу. Вот недавно подосиновиков насобирал.

Сейчас в магазинах вместе с семенами огурцов и помидоров можно приобрести мицелий - семена практически любых грибов. Однако 30 лет назад, когда Леонид только начал их разводить, такой «экзотики» ни в одной лавке не было.

Пару лет назад ради собственного интереса Леонид приобрел мицелий, но так и не воспользовался их. Зачем, если все и так получается.


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