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Рубль выбрасывает «белый флаг»

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  • 19.09.2017, 8:55
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Почему белорусский рубль просел по отношению к трем основным валютам?

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», в комментарии kp.by объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на ближайшее время:

- За последнюю неделю белорусский рубль упал ко всем трем иностранным валютам, входящим в корзину Национального банка. Курс доллара вырос на 0,78% до 1,9382, евро подорожал на 0,09% до 2,3128, а российский рубль - на 0,05% до 3,3656. В целом к корзине национальная валюта ослабела на 0,27%.

Такая ситуация является нехарактерной для нашего рынка - как правило, валюты движутся разнонаправленно в зависимости от того, как меняются внешние условия. Падение рубля ко всем трем валютам одновременно говорит о том, что оно было спровоцировано спросом и предложением на внутреннем рынке. Однако поводов для беспокойства нет - статистические данные говорят о том, что профицит валюты на внутреннем рынке сохраняется. За январь - август субъекты валютного рынка продали на чистой основе 1,4 млрд. долларов. У государства сейчас нет нужды скупать валюту в объемах, значительно превышающих этот профицит: в этом году Беларусь привлекла уже около 3 млрд. долларов заемных средств, на пополнение ЗВР и обслуживание валютного госдолга деньги есть. Так что вряд ли падение рубля ко всем трем валютам станет тенденцией.

Как видим, за последнюю неделю больше всех подорожал доллар. Связано это с тем, что и на международном валютном рынке доллар тоже вырос. Очевидных предпосылок к этому не отмечено - происходят обычные рыночные колебания. Однако на этой неделе доллар может получить хороший стимул для роста или падения - 20 сентября будут озвучены итоги очередного заседания ФРС США и пройдет пресс-конференция главы ведомства Джанет Йеллен. Ее риторика может стать определяющим фактором для доллара на ближайшее время. И есть опасения, что негативным фактором - в последние месяцы ФРС не отличалась особым оптимизмом. Так что на этой неделе не исключено падение доллара США. Евро при этом может продолжить рост.


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