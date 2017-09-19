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Номер личного телефона Макрона попал в интернет

  • 19.09.2017, 10:31
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президента Франции «засыпали» звонками и смс-сообщениями.

Номер мобильного президента Франции Эммануэля Макрона опубликовали в интернете. Об этом пишет французское издание Challenges.

Номер телефона стал известен после того, как 12 дней назад украли мобильный у французского журналиста. В телефонной книге был записан номер сотового Макрона.

Лидер Франции получил сотни сообщений, в том числе «не очень лестных», уточняет издание.

BFMTV отмечает, что попавший в интернет номер президент почти не использовал, а теперь его деактивировали.

У Макрона есть три телефона. Рабочий зашифрован, а два других использовались в личных целях. Отмечается, что президент Франции часто звонит и отправляет сообщения членам правительства поздно ночью и рано утром, и отвечать на его вопросы необходимо внятно и информативно.

Макрон вступил на должность президента Франции 14 мая 2017 года.


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