Что Трамп собирается сделать с Пакистаном 1 19.09.2017, 11:08

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Дональд Трамп

США ищут пути воздействия на официальный Исламабад.

После того, как президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Пакистан за то, что Исламабад подрывает усилия американских военных в Афганистане по борьбе с движением Талибан, пакистанское правительство ответило вызывающе, как того и ожидали многие эксперты. Однако Соединенным Штатам стоит воздержаться от ответной реакции в том же ключе, пишет economistua.com.

В своей речи в прошлом месяце президент Трамп прямо обвинил Пакистан в том, что он ведет двойную игру. С одной стороны, Исламабад получает миллиарды долларов американской помощи, но в то же время предоставляет убежище афганским моджахедам. Пакистанское правительство протестует против таких обвинений и указывает на то, что страна понесла тяжелые потери и принесла немалые жертвы в деле борьбы с мировым терроризмом. Исламабад заявляет: от США им требуется только уважение за приложенные Пакистаном усилия, а не деньги. Исламабад также дал Вашингтону понять, что у Пакистана есть и другие друзья, спешно отправив министра иностранных дел страны с официальным визитом в Москву и Пекин.

Но все это не должно отвратить администрацию президента Трампа от того, чтобы они требовали от Пакистана большего. Все действия Исламабада в отношении террористов направлены только против тех террористов, которые избрали своей целью пакистанское государство. Одновременно с этим пакистанские военные продолжают способствовать деятельности исламских экстремистов, ведущих боевые действия против индийской армии в Кашмире. А вот что для США еще более важно, они прикрывают руководство афганского Талибана и его союзников, которые виновны в смерти тысяч американских солдат и офицеров.

В то же время пакистанское руководство хорошо понимает, что у президента Трампа, как и у всех его предшественников, вариантов того, как действовать в сложившейся ситуации, немного. Такое понимание имеется и у большинства политических экспертов. В результате возникает вопрос, как использовать те немногие возможности, которые у Вашингтона все же имеются, с максимальным эффектом.

Президентская администрация начала действовать довольно умело, сперва привязав американскую финансовую помощь к прогрессу пакистанских властей в деле борьбы с терроризмом на их территории. Вместе с тем фактом, что США вообще сократили инвестиции в Пакистан, такие действия должны оказать сильное влияние на позицию Исламабада в этом вопросе. Многие американские политики считают, что такой подход постепенного увеличения давления на пакистанское правительство является более правильным, нежели немедленно объявить Пакистан государством-спонсором терроризма, как того требуют некоторые члены Конгресса.

США также не стоит отказываться от того, чтобы оказывать давление на Исламабад более точечно. К примеру, Вашингтон может вместе со странами Европейского Союза ввести персональные санкции против ключевых фигур в пакистанском военном истеблишменте, а также против руководства спецслужб. Такие действия не только сделают жизнь для многих из них очень сложной – у многих на Западе учатся дети – но и опозорят весь военный истеблишмент в глазах народа. Применить подобные санкции по отношению к коммерческим компаниям, связанным с военными, намного сложнее ввиду того, что большинство из них работают преимущественно на внутреннем рынке.

Одновременно с этим США должны предложить Пакистану ряд стимулов изменить свою позицию по Афганистану, особенно, если удастся заручиться в этом вопросе помощью Китая, главного покровителя Пакистана. По целому ряду причин Пекин не может оставить в беде своего столь проблемного подопечного. Однако интересы двух стран не во всем совпадают, и некоторые пакистанские руководители даже начинают признавать, что победа Талибана в Афганистане будет угрожать планам Пекина по строительству главного проекта Китая последних лет «Один пояс один путь». Кроме того, Талибан угрожает Китаю ростом исламского экстремизма на западе страны, где проживают уйгуры. Если предоставить Пакистану гарантии того, что вопросы его безопасности будут учтены при заключении мирного договора в регионе в первую очередь, а также будут рассмотрены проблемы Китая, то, вероятно, и Исламабад, и Пекин будут в будущем более сговорчивыми в деле переговоров с Вашингтоном.

Соединенные Штаты Америки, конечно, должны сохранить за собой право предпринимать активные действия непосредственно на территории Пакистана подобно тому, как президент Барак Обама отдал приказ убить Осаму бин Ладена. Без всяких сомнений, такие вмешательства на территории суверенного государства несут в себе серьезные риски для США. Однако нежелание Пакистана действовать несет в себе еще больший риск – для экономики страны, для ее репутации и, не в последнюю очередь, для ее безопасности. Речь также идет о безопасности и стабильности всего мира.