В Подмосковье на показательных выступлениях разбился самолет 5 2.09.2017, 13:48

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Фото: ТАСС

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", - сказал источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся.

"Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту", - сказал источник.

По его словам, во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.