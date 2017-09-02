закрыть
2 сентября 2017, суббота, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Подмосковье на показательных выступлениях разбился самолет

5
  • 2.09.2017, 13:48
  • 2,202
Фото: ТАСС

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", - сказал источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся.

"Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту", - сказал источник.

По его словам, во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского