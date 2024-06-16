Специалисты рассказали о нюансах 10-кратного транспортного налога для белорусов 16.06.2024, 19:19

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Для физлиц и организаций — разный порядок.

В марте в Беларуси был утвержден закон, касающийся автомобилей класса люкс. Согласно новому законодательству, владельцы определенных автомобилей, которые относятся к категории повышенной комфортности, обязаны уплачивать повышенный транспортный налог. Размер налога увеличен в десять раз по сравнению со стандартными ставками, а в список включили 17 марок.

Это изменение затрагивает автомобили, выпущенные с 2022 по 2024 год. Владельцы таких транспортных средств, являющиеся физическими лицами, начнут выплачивать увеличенный налог в 2025 году.

Если таким автомобилем владеет организация, то требования немного другие.

— Они уплачивают авансовые платежи за первый, второй и третий кварталы текущего налогового периода в размере ¼ годовой ставки транспортного налога, увеличенной в 10 раз, — рассказала «БугТВ» налоговый инспектор Людмила Лескович.

Авансовые платежи организации должны вносить не позднее 25 числа третьего месяца квартала, за который исчисляется платеж. А доплату транспортного налога необходимо внести не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом.