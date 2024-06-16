закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Специалисты рассказали о нюансах 10-кратного транспортного налога для белорусов

  • 16.06.2024, 19:19
  • 1,516
Специалисты рассказали о нюансах 10-кратного транспортного налога для белорусов

Для физлиц и организаций — разный порядок.

В марте в Беларуси был утвержден закон, касающийся автомобилей класса люкс. Согласно новому законодательству, владельцы определенных автомобилей, которые относятся к категории повышенной комфортности, обязаны уплачивать повышенный транспортный налог. Размер налога увеличен в десять раз по сравнению со стандартными ставками, а в список включили 17 марок.

Это изменение затрагивает автомобили, выпущенные с 2022 по 2024 год. Владельцы таких транспортных средств, являющиеся физическими лицами, начнут выплачивать увеличенный налог в 2025 году.

Если таким автомобилем владеет организация, то требования немного другие.

— Они уплачивают авансовые платежи за первый, второй и третий кварталы текущего налогового периода в размере ¼ годовой ставки транспортного налога, увеличенной в 10 раз, — рассказала «БугТВ» налоговый инспектор Людмила Лескович.

Авансовые платежи организации должны вносить не позднее 25 числа третьего месяца квартала, за который исчисляется платеж. А доплату транспортного налога необходимо внести не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко