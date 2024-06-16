Эксперты расшифровали инопланетное сообщение с Марса 16.06.2024, 18:06

На Землю сигнал пришел год назад.

Ученые из Института SETI (США) давно пытаются получить сигнал от потенциального внеземного разума. Для того, чтобы подготовить землян к получению настоящего сообщения от потенциальных инопланетян в прошлом году был создан проект A Sign In Space. В рамках этого проекта было создано закодированное сообщение, которое имитировало инопланетный сигнал, и его отправили действительно с другой планеты, а именно с Марса. Ученые предложили обычным людям попытаться расшифровать этот сигнал и через год после его получения, это удалось, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Сообщение, которое имитировало инопланетный сигнал было отправлено на Землю с орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, который вращается вокруг Марса 24 мая 2023 года. Через 16 минут этот сигнал уловили несколько радиотелескопов на Земле. На призыв ученых принять участие в расшифровке полученного сигнала откликнулось несколько тысяч человек со всего мира. Автором сообщения была Даниэла де Паулис, которая сотрудничает с Институтом SETI и именно ей недавно прислали расшифровку сигнала отец и дочь, которые пожелали не называть свои настоящие имена.

Они изучили зашифрованное сообщение, рассматривая возможность того, что оно связано с известной вычислительной моделью под названием клеточный автомат. Популярной версией этой модели является игра «Жизнь», которую более 50 лет назад придумал математик Джон Конвей.

В этой модели пиксели можно считать «живыми» или «мертвыми» и они могут развиваться по определенным правилам. Модель может создавать сложные сценарии, которые развиваются на основе базовых правил, и она использовалась для перехода от бессмысленного сообщения, полного единиц и нулей (то есть живых или мертвых пикселей), к обнаружению осмысленного сообщения.

Для этого была использована платформа для разработки игр Unity и сообщение преобразовали 6625 раз, чтобы превратить двоичный код во что-то понятное. Оказалось, что в инопланетном сигнале зашифровано изображение пяти аминокислот. Эти важнейшие для жизни молекулы представлены блоками из разного количества пикселей. Один для водорода, шесть для углерода, семь для азота и восемь для кислорода.

Но на самом деле на этом эксперимент не закончился. Де Паулис теперь предлагает высказать свое мнение относительно того, почему сообщение имеет такой смысл и почему изображены именно 5 аминокислот?

Кстати, в течение года ученые получили более 54 тысяч вариантов расшифровки сигнала с Марса.