На Ореховском направлении ВСУ остановили два штурма россиян 16.06.2024, 18:30

Бригада «Кара-Даг» прицельно ударила по врагу.

Российские оккупанты проявляют активность на многих участках фронта, в том числе и на Ореховском. Там на днях захватчики предприняли две попытки штурма, которые остановили воины бригады «Кара-Даг».

Вовремя обнаружив врага, операторы дронов бригады нанесли по ним удары, оставив часть лежать в поле, а часть заставив спасаться бегством. Как пишет obozrevatel.com, видео поражения было опубликовано в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

«Ореховское направление. Операторы БпЛА и FPV-дронов бригады «Кара-Даг» Гвардии Наступления вовремя обнаружили и нанесли прицельные удары по врагу. В результате две попытки штурма были остановлены», – говорится в сообщении.

Украинские воины доставали захватчиков и в окопах, и под подбитой техникой, где они пытались спрятаться.