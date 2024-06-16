Зеленский: Все участники саммита мира поддержали территориальную целостность Украины 2 16.06.2024, 18:49

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Работа продолжится на более техническом уровне.

После первого Глобального саммита мира работа по завершению войны России против Украины продолжится «на более техническом» уровне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 июня по итогам саммита, пишет gordonua.com.

«101 государство и международная организация [принявшие участие в саммите] – это большой успех для Украины и всех партнеров, и наша справедливая цель – чтобы все страны присоединились к нам в этой благородной цели. [...] Важно, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, потому что не будет продолжительного мира без территориальной целостности. [...] Теперь, после саммита, мы предложили и согласовали продолжить нашу общую работу на более техническом уровне, на уровне советников и министров, в формате специальных встреч под лидерством либо солидерством стран», – сказал он.

По словам президента Украины, «каждый шаг к справедливому миру привлек внимание отдельных групп участников саммита и еще не присоединившихся стран, но заинтересованных в мире».

«Мы согласились начать работу в специальных постсаммитных группах по конкретным идеям, предложениям, которые могут восстановить безопасность и ее разные аспекты именно так, как это работало на уровне советников во время подготовки первого саммита мира», – отметил Зеленский.

Он назвал 16 стран (в частности, Францию, США, Великобританию, Турцию и Саудовскую Аравию), которые согласились принять работу таких групп.

Зеленский дал понять, что в свое время состоится и второй саммит мира, и подготовка к нему займет «не годы, а месяцы».

«Я уверен, что вместе мы обеспечим результаты. Первый и второй саммиты мира должны объединить нашу совместную работу», – заявил президент Украины.