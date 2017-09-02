Как Чехия, Венгрия и Польша обогнали Беларусь 3 2.09.2017, 16:20

1,583

Почему Беларусь никак не может заработать на экспорте?

Эксперты Исследовательского центра ИПМ проанализировали показатели экспортной активности Беларуси за 1998–2016 годы и оценили шансы на рост.

Почему торговать сырьем плохо?

Доминирующей продукцией, поставляемой Беларусью на внешние рынки в эти годы, стали топливо, мясо, молоко и продукты питания, химическая продукция и в первую очередь калийные удобрения, а также металлы — то есть товары, имеющие относительно невысокую добавленную стоимость. В 2016 году они составляли 58.5% от экспортной корзины Беларуси. При этом 80% экспорта в страны ЕС приходится на топливо, древесину, химическую продукцию и металлы, пишет zautra.by.

Беларусь никак не могла приспособиться к динамике мирового спроса: многие товары, которые были значимыми для белорусской экспортной корзины, не являлись значимыми для мирового экспорта.

Если в Беларуси удельный вес сырья вырос до 8,8%, то в Венгрии, Чехии и Польше значимость данной группы товаров за рассматриваемый период, наоборот, снизилась.

Удельный вес капитальных товаров сократился в экспортной корзине Беларуси с 28 до 15.3%. А, например, в Чехии он вырос с 33.5 до 42.7%.

«В структуре экспорта Беларуси стали доминировать сырье и потребительские товары (51% от общего объема поставок за рубеж), в то время как в Венгрии и Чехии капитальные и промежуточные товары составляли 55 и 58% в продажах на внешние рынки», — отмечается в исследовании.

Удельный вес среднетехнологичных товаров в Беларуси за анализируемый период сократился с 41 до 32%. В то время как в сопоставимых странах удельный вес данной продукции увеличивался, достигнув в Чехии и Венгрии в 2016 году 45 и 49% соответственно. Высокотехнологичные товары практически исчезли из экспортной корзины Беларуси к 2016 году. А Венгрия, Чехия и Польша активно наращивали их экспорт. В результате в Венгрии и Чехии их удельных вес увеличился до 22 и 20% соответственно, а в Польше – до 12%.

Как электроника спасает экономику

Увеличение доли сырьевых товаров, по оценке экспертов, свидетельствует не только о проблемах для расширения экспорта, но и об ограничениях для устойчивого долгосрочного экономического роста. Как показывают расчеты, сложность/доходность EXPY экспортной корзины у Беларуси в 2016 году была меньше чем у Чехии, Венгрии и Польши.

Она снизилась на 5% с 1998 г., в то время как у всех стран, с которыми проводилось сопоставление, наблюдался рост: у Чехии на 4%, у Венгрии – на 6%, у Польши на 8.3%.

Беларусь практически осталась в стороне от глобальных цепочек стоимости. Например, доля Беларуси в мировом экспорте промежуточных изделий электроники не изменилась с 1998 г. и составила в 2016 г. 0.014%.

«Это свидетельствует об отсутствии интеграции в ГЦС по данной продукции и вызывает особое сожаление, поскольку диапазон товаров, в которых используются промежуточная продукция электроники, постоянно расширяется, и мировая торговля ею в рассматриваемый период очень быстро росла как в абсолютном, так и относительном выражении», — отмечается в исследовании.

Для сравнения, у Чехии удельный вес деталей и компонентов электроники в мировом экспорте увеличился в 1998–2016 гг. с 0.2% до почти 1%, в Польше – с 0.2 до 0.6%.

Еще хуже выглядит ситуация в торговле автокомпонентами. Удельный вес Беларуси в мировом экспорте комплектующих и запчастей снизился в анализируемом периоде с 0.17 до 0.07%, Чехии и Польши увеличился до 3.9 и 3.6% соответственно, а Венгрии – до 3.05%.

Без новых рынков и товаров

Проведенные в работе расчеты показали, что прирост экспорта в анализируемом периоде в Беларуси в основном был связан с расширением поставок существующих товаров на существующие рынки. Вклад группы «появление новых товаров и рынков» был самым низким из сопоставимых стран и только на 26.6% объяснял динамику поставок за рубеж. Например, в Польше вклад данной группы факторов в динамику экспорта был существенно выше и составлял 49%.

«Сокращение экспорта имеющихся товаров на традиционные рынки и исчезновение с них экспортных товаров, вклад которых в динамику экспорта был отрицательным (-21.63%), свидетельствует о неблагоприятных изменениях в экспортной корзине и снижении конкурентоспособности белорусской продукции», — отмечается в исследовании.

При поставках новых товаров на рынки у Беларуси наблюдается относительно низкий показатель их «выживания». Только 55% товаров, появившихся в 2000 году, сохранились в экспортной корзине страны к 2016 г. Этот показатель ниже, чем в Польше, где «выживаемость» составила 86%, а также Чехии и Венгрии, у которых процент сохранившихся товарных позиций достигал 65 и 73% соответственно.

Инвестиции решают все

Вывод экспертов: в рамках существующей экспортной корзины Беларусь имеет ограниченный потенциал для наращивания экспорта. Улучшение ситуации невозможно без изменения его технологической структуры, увеличения продуктивности/доходности экспортной корзины, включения в глобальные цепочки стоимости, повышения конкурентоспособности имеющихся товаров.

Для изменения технологической структуры экспорта и включения в глобальные цепочки стоимости Беларуси необходимо целенаправленное привлечение прямых иностранных инвестиций. Именно благодаря им за последние два десятилетия страны Центральной и Восточной Европы смогли не только добиться благоприятных сдвигов в структуре экономики и экспортных корзин, но и создать основу для долгосрочного роста производительности.