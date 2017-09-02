Брестчанин нашел способ не платить пошлинy при ввозе авто из-за границы 1 2.09.2017, 17:55

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Житель Бреста ввез в Беларусь четыре автомобиля.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь 28.08.2017 возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты таможенных платежей) в отношении неработающего жителя Бреста 1985 года рождения.

«Мужчина в период времени с 2013 по 2014 года через Республиканские пункты таможенного оформления «Домачево» и «Мокраны» Брестской таможни, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, временно ввез на таможенную территорию Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных платежей 4 иностранных транспортных средства путем придания им вида транспортных средств на белорусской регистрации», — сообщили Brestcity.com в ведомстве.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступление, составляет 3 года лишения свободы, а также грозит конфискацией имущества.