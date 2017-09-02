Работники консульства РФ в Сан-Франциско просят политубежище в США 16 2.09.2017, 18:06

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Российские дипломаты не хотят возвращаться в Россию.

Работники закрытого Генерального консульства РФ в Сан-Франциско не хотят возвращаться в Россию и готовы просить политическое убежище в США. Об этом рассказал президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон проживающему в Америке российскому художнику и блогеру Игорю Поночевному, передает gordonua.com.

Беседу с юристом Поночевный опубликовал в Facebook.

"У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско, они могут стать политическими беженцами... К нам уже прибежало несколько человек... (которые не хотят возвращаться в Россию. – Прим.)", – заявил Финкельсон.

Юрист отметил, что возможность получить убежище есть не у всех работников консульства.

"Вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. Мы вам поможем правильно оформить вашу историю... У нас недавно генерал получал", – заявил он.

Финкельсон отметил, что некоторые россияне считают нормой то, что с "точки зрения цивилизованного мира" является нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в РФ может стать таким основанием.

"Каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и мы уже с ними начинаем работать. Боже упаси, они не хотят ехать обратно. Кстати, я их хорошо понимаю", – подытожил он.

31 августа Госдеп США сообщил, что до 2 сентября Россия должна закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 2 сентября американские спецслужбы планируют обыски в консульстве в Сан-Франциско.

После решения о выселении российские дипломаты что-то активно жгли на территории дипучреждения. Пожарные службы, несмотря на наличие облака черного дыма, не пустили на территорию Генерального консульства.