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Посмотреть остаток денег на карточке и не переплатить за это: «лайфхак» для белорусов

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  • 20.09.2017, 8:40
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Комиссия за просмотр баланса встречается чаще, чем плата за снятие наличных.

Однако не все пользователи об этом знают. Портал tut.by выяснил, в каких банках нужно заплатить, чтобы узнать, сколько денег осталось на вашей карточке.

Отметим, что мы смотрели условия по дебетовому «пластику». Зарплатные карты и другие банковские продукты не включены в таблицу.

Показать остаток на счете — для банка такая же услуга, как, например, выдать деньги или совершить какой-то платеж. Главный принцип: комиссию, как правило, не берут за просмотр баланса в «родном» банкомате. Не всегда, но довольно часто, спишут определенную сумму за эту операцию в банкомате банка-партнера.

Почти всегда придется заплатить за интерес к собственным деньгам при использовании чужого банкомата.

При этом немаловажно знать, что в банках существуют суточные «лимиты» на просмотр баланса: если его превысить, придется платить.

Следует учитывать, что комиссия может взиматься сразу двумя банками: эмитентом карточки и владельцем банкомата (если это разные банки).


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