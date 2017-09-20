На радарах замаячила новая девальвация 20.09.2017, 13:49

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Белорусский рубль вступает в полосу шторма.

Несмотря на относительную стабильность на валютном рынке Беларуси, летом 2017 года появились признаки возрождения среди населения и предприятий страны девальвационных ожиданий, которые имеют высокие шансы оправдаться, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

За последние месяцы валютные резервы Беларуси значительно выросли, курс доллара колеблется в довольно ограниченном диапазоне, сальдо внешней торговли улучшилось. Казалось бы, в таких условиях должна расти привлекательность белорусского рубля в качестве валюты сбережения, а население и предприятия должны избавляться от валюты. Однако в последнее время в нашей стране появились признаки формирования противоположной тенденции. В первую очередь они проявились на рынке валютных депозитов.

Население перестало забирать валюту из банков

Первым признаком роста девальвационных ожиданий стало то, что население летом практически перестало снимать средства со срочных валютных депозитов, в результате чего их величина стабилизировалась (диаграмма 1). В частности, сумма срочных валютных депозитов населения Беларуси в августе сократились после небольшого роста в июле, правда, на довольно символическую величину: 0,8 млн. USD (0,01%), составив на 1 августа 6,806 млрд. USD.

Более того, с начала года величина переводных депозитов населения в иностранной валюте, то есть, в основном, их средства на банковских карточках, растет примерно постоянными темпами и за восемь месяцев увеличилась примерно в полтора раза (диаграмма 2). Эта величина в августе выросла по сравнению с июлем на 19,8 млн. USD (3,3%) и составила 617,1 млн. USD. То есть, люди держат валютные средства на карточках, что обеспечивает удобства расчета за рубежом, но не стремятся переводить средства на срочные валютные депозиты.

Сам по себе этот процесс отражает не столько девальвационные ожидания, сколько рост популярности безналичных расчетов в иностранной валюте и снижение привлекательности срочных депозитов вследствие падения ставок по ним.

Юридические лица с начала 2017 года валюту на своих срочных вкладах в банках накапливали, правда в последние два месяца величина этих вкладов немного сократилась (диаграмма 3). В частности, в августе — на 64 млн. USD (2,9%) – до 2,124 млрд. USD.

Однако эти потери были с лихвой компенсированы ростом величины переводных валютных депозитов предприятий (диаграмма 4). Рост данных депозитов начался со II квартала 2017 года, и всего за пять месяцев они увеличились примерно на треть. В августе данные депозиты приросли на 254,8 млн. USD (17,6%) – 1,703 млрд. USD.

Таким образом, юридические лица, как и физические, явно увеличили склонность к сбережению средств в валюте. Конечно, этот процесс у предприятий в большей степени объясняется, по-видимому, не девальвационными ожиданиями, а желанием предприятий копить ресурсы для оплаты импорта, тем не менее, факт налицо.

А интерес к срочным рублевым депозитам снизился

Наряду с явным увеличением склонности физических лиц к валютным сбережениям, наблюдается снижение интереса к рублевым вкладам. В течение 2017 года темпы прироста данных депозитов уверенно падали, а в два последних месяца лета они оказались на уровне начисленных процентов по вкладам (диаграмма 5). Так, величина срочных рублевых депозитов населения в августе увеличилась по сравнению с июлем на 17,1 млн. BYN (0,5%) и составила 3,241 млрд. BYN.

Правда, величина переводных депозитов населения в белорусских рублях начиная с июня пошла в рост, однако это явно связано с увеличением заработной платы, которая в основном, перечисляется на банковские карточки. Эти деньги население быстро тратит. В частности, в августе сумма подобных вкладов населения сократилась по сравнению с июлем на 27,4 млн. BYN (1,5%) и составила 1,793 млрд. BYN. Это, по-видимому, сезонное сокращение, связанное с подготовкой к занятиям в школах.

Снизился интерес к срочным рублевым депозитам и у юридических лиц. Величина данных депозитов сильно колеблется месяц от месяца, но в среднем, начиная со II квартала текущего года, стабилизировалась (диаграмма 7). Правда, в августе величина срочных вкладов увеличилась на 311,8 млн. BYN (13,3%) – до 2,655 млрд. BYN, но, скорее всего, это объясняется сезонными факторами (подобный рост наблюдался и в августе 2016 года, а в 2015 году подъем данных депозитов произошел в сентябре).

Величина переводных вкладов предприятий в белорусских рублях в августе стабилизировалась, вернее, увеличилась, но всего на 15,2 млн. BYN (0,8%) и достигла 1,977 млн. BYN. Резкий рост данных вкладов наблюдался во втором квартале 2017 года, что вызвано, скорее всего, увеличением деловой активности в стране в целом (диаграмма 8).

Таким образом, в целом картина получается довольно безрадостная. В секторе долларовых депозитов как населения, так и предприятий, в последние месяцы наблюдается явный рост интереса к валютным накоплениям. В то же время, прирост рублевых срочных вкладов замедлился, а увеличение переводных вкладов в белорусских рублях, хотя и имеет место, но явно объясняется ростом заработной платы у населения и выручки у предприятий.

Ожидается легкий шторм

Конечно, наблюдаемые процессы объясняются не только девальвационными ожиданиями, но и снижением привлекательности валютных и рублевых вкладов вообще в связи с падением ставок по ним, но инфляционные ожидания, по-видимому, все же имеют место. И они имеют причину. Во-первых, хотя курс доллара в последние месяцы колеблется в относительно ограниченных пределах, но курсы евро и российского рубля достигли рекордных уровней.

Во-вторых, правительство до сих пор не объяснило, каким образом оно собирается увеличить заработную плату в стране до 1 тыс. BYN в конце года. В нашей стране все еще помнят, чем заканчивались подобные попытки в прошлом.

Дальнейшие события на рынке депозитов будут зависеть от действий белорусского правительства по увеличению зарплаты, а также от действий правительства США по реформированию налоговой системы страны. Последнее способно вызвать скачек курса доллара против евро, что приведет резкому росту курса доллара и на БВФБ (см. «ВТБ 24: обвал курса евро, который мы так долго ждали, начался»). Так что вполне возможно, что состояние покоя на валютном рынке РБ в ближайшие месяцы может смениться легким штормом, к которому наиболее предусмотрительные жители Беларуси уже готовятся.