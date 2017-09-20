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Когда Путин начнет бомбить Воронеж

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  • Лариса Волошина, inforesist.org
  • 20.09.2017, 16:08
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За пять дней учений «Запад-2017» РФ показала, что она может начать это делать.

Во время проведений российско-белорусских учений «Запад-2017» ударный вертолет «Ка-52» военно-космических сил РФ — сколько же пафоса в этом названии — совершил самопроизвольный выстрел в зоне, где находились люди и были припаркованы гражданские машины. Об этом 19 сентября написала «Фонтанка.ру», не забыв упомянуть, что инцидент, собственно, произошел вечером накануне. Сообщалось также, что ЧП произошло на полигоне «Лужский» в Ленинградской области, куда всего через несколько часов для осмотра готовности войск прибыл Владимир Путин.

На видеозаписи, опубликованной СМИ, видно, как один из летящих на камеру вертолетов выпускает ракеты в сторону машин и людей. Военные, конечно же, не посчитали нужным оповестить общественность о произошедшем. Позднее представитель Западного военного округа все же подтвердил факт случайного пуска ракет, но опроверг место и время инцидента. В ЗВО заявили, что на опубликованном в сети видео «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО. Информацию о тяжелых ранениях журналистов представители ЗВО назвали «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

То есть вы поняли. Все как всегда. «Нас там нет». «Вас тут не стояло». «В случае чего — начинаем бомбить Воронеж, чтобы запугать воображаемого противника». Если бы не любительское видео, размещенное в интернете, мы, возможно, никогда бы и не узнали, что военно-воздушные силы Российской Федерации «отрабатывают упражнение по поражению наземных целей», стреляя по своим же журналистам. Эксперименты на живых людях — это то, в чем российские военные впереди планеты всей. Позднее стало известно, что при подготовке к учениям на этом же полигоне 7 сентября уже происходила «самопроизвольная стрельба куда попало». Танковый снаряд срикошетил в укрытие, где прятались военнослужащие инженерных войск. В результате чего один человек погиб, пятеро получили ранения. И опять тишина. Всем плевать. Главное, что учения «Запад 2017» заставляют нервничать страны НАТО. А то, что попутно гибнут российские граждане, — это никого особо не печалит.

За пять дней учений «Запад 2017» Россия потеряла: командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова; заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова; помощника главкома ВДВ; адъютанта главкома ВДВ; двух журналистов-пропагандистов; отделение из шести саперов; корвет класса «Неустрашимый»; стратегический бомбардировщик Ту-22М3; учебно-боевой самолет ЯК-130; машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3». И это только то, что попало в СМИ.

И каждый раз обществу рассказывают о несчастных случаях, фатальных совпадениях, которые к российской армии и ее боеспособности не имеют никакого отношения. А общество, конечно же верит и гордится тем, как «Путин всех переиграл».

Соцсети несколько дней потешаются над произошедшим, уверяя, что вся военная мощь России — это фейк. Бесконечный пропагандистский сериал, не имеющий ничего общего с реальностью. У них постоянно падают самолеты, тонут корабли и самовозгораются Моторолы. Возможно. Вот только мы забываем, что эта страна сильна не орудиями, а дуростью. И еще полным пренебрежение к жизни: к своей, чужой — любой. Россия представляет опасность для мира не тем, что способна кого-то завоевать. А тем, что все сущее в ней, от Путина до обывателей, стремится к смерти и даже не осознает этого. Самым примечательным в этой серии самострелов из крупнокалиберных орудий можно назвать наплевательское отношение общества к попыткам российской власти замолчать гибель людей. И это уже урок для нас с вами.

Если российским гражданам безразлична жизнь своих сограждан, то стоит ли удивляться, что они не хотят ничего знать о действиях путинских наемников на украинском Донбассе?

Лариса Волошина, inforesist.org


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