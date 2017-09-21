Почему Канары похожи на Беларусь 8 21.09.2017, 12:59

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Минчанка побывала на острове Гран-Канария и пережила дежавю.

Минчанка Ольга, работающая в банке, старается каждый отпускной день или дополнительные выходные тратить на путешествия. В этот раз она вместе подругой побывала на острове Гран-Канария, который чем-то похож на Беларусь: здесь, как в Солигорске, активно добывают соль, а главное местное блюдо – это картошка в мундире. Об этом минчанка рассказала citydog.by:

– Направление мы выбрали практически случайно: его настоятельно рекомендовала моя знакомая, которая регулярно там отдыхает. Билеты из Варшавы взяли на начало марта – это самое начало туристического сезона, поэтому людей не очень много, а цены не пиковые.

Не меньше удовольствия, чем само путешествие, мне обычно приносит продумывание логистики будущей поездки. Но на этот раз, даже перелопатив по привычке интернет в поисках полезной информации и советов туристов, которые на деле сводились к описаниям пляжей и отелей острова, я засомневалась по поводу того, чем мы там будем заниматься. «Тюлений» отдых нас совсем не вдохновляет, мы привыкли «выжимать» из нового места по максимуму.

Прилетели на остров мы на десять дней, и, на мой взгляд, этого времени вполне достаточно, чтобы его неплохо изучить. Мы жили в двух частях острова: на севере и на юге – преодолеть расстояние между этими точками на автобусе можно за три часа.

Первую часть отдыха мы провели в столице – Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Конечно, это не Мадрид и не Барселона, но по сравнению с остальными городками острова кажется чуть ли не местным мегаполисом.

Больше всего нас впечатлила портовая часть с огромным, почти четыре километра в длину, широким песчаным пляжем Лас-Кантерас. Нам повезло увидеть, как мастера создавали крупные изображения на песке и лепили удивительные фигуры из него же.

Пляж отделен от океана натуральным рифом, который защищает его от прибоя, не закрывая при этом доступ к воде. Остров омывается Атлантическим океаном, который с большой натяжкой можно назвать теплым в принципе, а уж в это время года тем более. Там искупаться мы не рискнули – с такими волнами справятся только опытные пловцы.

Температура очень сильно отличается в разных частях острова. Если на юге нещадно печет солнце и жара стоит целый день, то на севере вечером не обойтись без ветровки. Кстати, благодаря этому и разнообразию животного и растительного мира Гран-Канарию называют континентом в миниатюре. Еще одно неофициальное название – Остров вечной весны.

Самое туристическое место в самой столице – старый квартал Вегета, где сосредоточены все основные исторические достопримечательности. Особой ценности они собой не представляют, но определенно радуют глаз. Вообще, если вас интересуют именно достопримечательности, то на Гран-Канарии вам делать нечего. Сюда стоит ехать ради природы.

Бесплатная «пиратская» экскурсия, «взбивание сливок» и морские бассейны

Обычно на островах с транспортом возникают проблемы, но Гран-Канария – счастливое исключение. На бирюзовых автобусах, которые местные называют «гуагуа», можно добраться в любую точку, а ходят они по расписанию с точностью до минуты.

Долго оставаться на одном месте мы не могли, поэтому начали исследовать остров. Первым пунктом стал городок Арукас, в котором красивый старый центр, но помимо этого нас заинтересовал Destilerías Arehucas – самый большой завод по производству рома на Канарских островах, основанный в 1884 году.

На заводе есть музей, в котором знакомят с процессом производства рома. Некоторые бочки подписаны такими знаменитостями, как оперный певец Пласидо Доминго, а также членами испанской королевской семьи. К нашему удивлению, экскурсии бесплатные и проводятся регулярно вне зависимости от количества желающих. К тому же в экскурсию включена дегустация местного алкоголя. Кстати, дегустационный зал и магазин при заводе были, пожалуй, единственным местом, где мы услышали русскую речь.

Я решила, что на обратном пути нам обязательно нужно попасть в место, фотографию которого я случайно увидела в интернете и никакой другой информации, кроме координат Google, не нашла. В Las Salinas del Bufadero с марта по октябрь добывают морскую соль. В небольшие пруды, то есть бассейны, расположенные на краю обрыва, заливает воду из моря, она отстаивается, и постепенно под воздействием солнца и ветра соль разбивает стеклянную поверхность воды и выходит наверх. Жители острова называют этот процесс tumbar la nata, сравнивая его со взбиванием сливок.

У нас была только брошюра с фотографией этого места, водитель автобуса по-английски не говорил, но, посмотрев на картинку, произнес обнадеживающее «ОК». Хорошо, что мы попытались, потому что это место было самым удивительным из всего, что мы увидели во время поездки: розоватые бассейны с соленой водой на фоне черных вулканических скал с одной стороны и изумрудного цвета волн с белоснежными шапками пены с другой.

В Пуэрто-де-лас-Ньевес, рыбацком поселке недалеко от Агаете, мы молчали и слушали океан. Кажется, это место на краю света, где ты остаешься один на один с величественной природой. Город портовый, именно отсюда отправляется паром на Тенерифе, вместо пляжей здесь каменистый берег, отвесные скалы и так называемые piscinas naturales. Это небольшие природные бассейны, которые представляют собой три лавовые заводи, заполненные океанической водой и защищенные от открытого моря.

А вот Агуимес стал известен туристам не так давно и привлекает их в первую очередь тихой спокойной атмосферой улочек с выкрашенными в различные оттенки охры и терракоты домами. Но, на мой взгляд, если есть альтернатива, этот пункт можно исключить из маршрута – занять себя больше чем на два часа здесь вряд ли удастся.

В получасе езды от столицы Лас-Пальмас, в глубине острова, находится его религиозный центр – город Террор. Паломническим местом здесь является Базилика Сосновой Богоматери, посвященная покровительнице острова. Путеводители рекомендуют приезжать в Террор воскресным утром, чтобы прогуляться по центральным улицам и зайти на старейший рынок Гран-Канарии. На самом деле самое примечательное здесь – резные деревянные балконы особняков.

Очередной день был посвящен прогулке по ботаническому саду Viera y Clavijo, настоящему раю для флористов и любителей растений. Здесь на 27 гектарах собрано более 500 видов растений, типичных для Канарских островов. Территория парка разделена на несколько зон, среди которых «Островной Сад», «Сад кактусов и суккулентов», «Макаронезия» и «Тайный сад» с теплицами. Скажу одно – это надо видеть.

Последние дни отпуска мы решили провести на юге острова, в Маспаломасе. Действительно, ощущение такое, будто, проехав на автобусе пару часов, ты очутился в Африке: и из-за температуры, и из-за природы вокруг. Дюны Маспаломаса — покрытая чистейшим песком территория площадью четыре квадратных километра, объявленная в 1987 году природным заповедником.

Огромная песчаная полоса простирается до небольшого озера Ла Чарка, также являющегося заповедной территорией и местом отдыха перелетных птиц. Она постоянно изменяет свою форму под действием ветров, дующих с Атлантики.

Если в Лас-Пальмас поражал четырехкилометровый пляж, то тут у пляжа протяженность в двенадцать километров. Вдоль него можно прогуливаться от маяка до курорта Playa del Ingles, название которого переводится как «пляж англичан». Это вполне оправдано, потому что большинство туристов – англичане, нередко встречаются и немцы.

Нас удивило количество нудистских пляжей на острове, куда вход в купальниках запрещен. Любителей ничем не стеснять свое тело так много, что они не особо озабочены тем, что могут кого-либо смутить своим видом, и то и дело норовят попасть в кадр.

Единственным минусом, на наш взгляд, подобных курортов – и Маспаломас не исключение – является их некоторая искусственность. Это туристическая резервация, где невозможно прочувствовать жизнь местного населения. В этом плане именно своей атмосферой больше запомнился утопающий в цветах Пуэрто-де-Моган, который за каналы и мосты, построенные над узкими морскими заливами, называют еще маленькой Венецией. В поселке сочетается атмосфера простой рыбацкой деревушки с традиционной андалузской архитектурой и живописного курорта.

В целом на Гран-Канарии понравится тем, кто шумным дискотекам предпочитает спокойный отдых без лишнего шума и суеты, но ценит присутствие цивилизации. Что касается цен, то их можно назвать среднеевропейскими. Из преимуществ, по сравнению с раскрученными курортами, высокий уровень безопасности: нет воров и многочисленных «жителей улиц».

Поскольку это остров, то в меню очень много рыбы, которая подается с papas arrugadas – фирменной канарской картошкой в мундире, с которой предлагают три соуса. Говорят, что именно там ее готовят лучше всего в мире, но я разницы не почувствовала. Этот «бренд» настолько раскручен, что маленькую сырую картошку с соусами даже продают в качестве сувениров. Но мы покупать ее не стали.