Редкий белый ягуар попал в фотоловушку 1 21.09.2017, 14:37

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Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах Аризоны.

Редкого белого ягуара сняли на видео в районе хребта Чирикахуа на юго-востоке американского штата Аризона. Ролик был опубликован на странице Центра биологического разнообразия в Facebook, пишет lenta.ru.

Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах. Она также сняла некоторых других зверей, в том числе пуму, енота-носуху и несколько медведей.

Специалисты полагают, что им удалось отыскать того самого ягуара, который был сфотографирован в ноябре 2016 года в районе хребта Дос-Кабезас, также расположенного в Аризоне. Окраска и особенности узора на шкуре животного совпадают.

15 сентября сообщалось, что в заповеднике на северо-западе Кении впервые засняли на видео белых жирафов.