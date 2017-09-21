закрыть
21 сентября 2017, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Редкий белый ягуар попал в фотоловушку

1
  • 21.09.2017, 14:37
  • 2,268

Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах Аризоны.

Редкого белого ягуара сняли на видео в районе хребта Чирикахуа на юго-востоке американского штата Аризона. Ролик был опубликован на странице Центра биологического разнообразия в Facebook, пишет lenta.ru.

Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах. Она также сняла некоторых других зверей, в том числе пуму, енота-носуху и несколько медведей.

Специалисты полагают, что им удалось отыскать того самого ягуара, который был сфотографирован в ноябре 2016 года в районе хребта Дос-Кабезас, также расположенного в Аризоне. Окраска и особенности узора на шкуре животного совпадают.

15 сентября сообщалось, что в заповеднике на северо-западе Кении впервые засняли на видео белых жирафов.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!