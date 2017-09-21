В Гомеле под внедорожником провалился асфальт
- 21.09.2017, 15:56
- 1,953
Автомобиль «повис» на бордюре.
В Гомеле под задней частью припаркованного во дворе дома внедорожника Hyundai Galloper провалился асфальт.
Сообщение об инциденте было опубликовано в группе «Это Гомель, детка!» в социальной сети «Вконтакте».
«Провалился асфальт возле Сухого, 18, недалеко от 55-й школы», - написал в комментарии к фото автор поста.
На фото видно, что в результате инцидента автомобиль не получил значительных повреждений, он повис на бордюре.