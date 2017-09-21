В Гомеле под внедорожником провалился асфальт 21.09.2017, 15:56

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Автомобиль «повис» на бордюре.

В Гомеле под задней частью припаркованного во дворе дома внедорожника Hyundai Galloper провалился асфальт.

Сообщение об инциденте было опубликовано в группе «Это Гомель, детка!» в социальной сети «Вконтакте».

«Провалился асфальт возле Сухого, 18, недалеко от 55-й школы», - написал в комментарии к фото автор поста.

На фото видно, что в результате инцидента автомобиль не получил значительных повреждений, он повис на бордюре.