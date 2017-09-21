закрыть
21 сентября 2017, четверг, 17:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правительство решило отправить по деревням «алко-лавки»

3
  • 21.09.2017, 16:23
  • 2,706

Трезвый электорат Лукашенко не нужен.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает «либерализовать» продажу алкоголя в сельской местности. Так, в Беларуси намерены разрешить ИП продавать алкоголь в стационарных магазинах вне зависимости от площади торговых объектов, а юрлицам — в автолавках, сообщила tut.by начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.

Нормы прописаны в проекте закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания», входящего в «пакет по либерализации». Пакет документов сейчас находится на рассмотрении администрации Лукашенко.

— Юридическим лицам планируется разрешить продажу алкоголя через автомагазины с условием согласования маршрутов движения и ассортиментного перечня с местными органами власти. А индивидуальным предпринимателям — разрешить продажу алкоголя в стационарных магазинах вне зависимости от площади торговых объектов. Все это касается населенных пунктов с населением до двух тысяч человек, — пояснила начальник управления.

Сейчас в Беларуси разрешена продажа алкогольной продукции в автомагазинах, предназначенных для обслуживания жителей сельских населенных пунктов при условии соблюдения ими ассортиментного перечня и наличия у их владельцев стационарного магазина. Для ИП на сегодня торговля спиртным разрешена только на розлив в кафе и ресторанах.

Также сейчас в законодательстве есть ограничения по площади торговых объектов: продавать алкоголь разрешено лишь в магазинах и павильонах площадью 50 квадратных метров и более. Документ должен снять ограничение по площади для сельской местности.

— В структуре продаж алкоголь занимает определенный вес — он влияет на доходность организации. Чтобы привлечь субъекты торговли ездить в отдаленные деревни, за 20, 30, 50 километров, мы предложили разрешить им продавать полный ассортимент товаров, в том числе и алкоголь. Однако важно, чтобы с алкоголем продавались и другие товары — для этого маршрут движения и ассортимент необходимо будет согласовывать с местными органами власти, — рассказывает Виолетта Брезовская.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Луашенко поручил олигарху Топузидису организовать не селе сеть магазинов.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!