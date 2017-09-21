Правительство решило отправить по деревням «алко-лавки» 3 21.09.2017, 16:23

2,706

Трезвый электорат Лукашенко не нужен.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает «либерализовать» продажу алкоголя в сельской местности. Так, в Беларуси намерены разрешить ИП продавать алкоголь в стационарных магазинах вне зависимости от площади торговых объектов, а юрлицам — в автолавках, сообщила tut.by начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.

Нормы прописаны в проекте закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания», входящего в «пакет по либерализации». Пакет документов сейчас находится на рассмотрении администрации Лукашенко.

— Юридическим лицам планируется разрешить продажу алкоголя через автомагазины с условием согласования маршрутов движения и ассортиментного перечня с местными органами власти. А индивидуальным предпринимателям — разрешить продажу алкоголя в стационарных магазинах вне зависимости от площади торговых объектов. Все это касается населенных пунктов с населением до двух тысяч человек, — пояснила начальник управления.

Сейчас в Беларуси разрешена продажа алкогольной продукции в автомагазинах, предназначенных для обслуживания жителей сельских населенных пунктов при условии соблюдения ими ассортиментного перечня и наличия у их владельцев стационарного магазина. Для ИП на сегодня торговля спиртным разрешена только на розлив в кафе и ресторанах.

Также сейчас в законодательстве есть ограничения по площади торговых объектов: продавать алкоголь разрешено лишь в магазинах и павильонах площадью 50 квадратных метров и более. Документ должен снять ограничение по площади для сельской местности.

— В структуре продаж алкоголь занимает определенный вес — он влияет на доходность организации. Чтобы привлечь субъекты торговли ездить в отдаленные деревни, за 20, 30, 50 километров, мы предложили разрешить им продавать полный ассортимент товаров, в том числе и алкоголь. Однако важно, чтобы с алкоголем продавались и другие товары — для этого маршрут движения и ассортимент необходимо будет согласовывать с местными органами власти, — рассказывает Виолетта Брезовская.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Луашенко поручил олигарху Топузидису организовать не селе сеть магазинов.