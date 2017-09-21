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Виктор Лукашенко надел на маневры «форму врага»

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  • 21.09.2017, 16:59
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Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Сын диктатора щеголял на полигоне под Борисовом в американском камуфляже.

В среду, 20 сентября, закончились масштабные учения «Запад-2017». На полигон под Борисовом приехал Александр Лукашенко, его встречал старший сын Виктор - он помощник диктатора по национальной безопасности.

Форма Виктора Лукашенко сильно отличалась от общепринятой «цифровой» формы белорусских военных - в мелкие квадратики, ее приняли в 2009 году.

Пользователи соцсетей начали гадать: что за форма была на сыне Лукашенко?

Разбирающиеся люди загадку разгадали, пишет kp.by. На Викторе Лукашенко был американский камуфляж A-TACS линейки FG - для лесной местности. Камуфляж представлен в 2011 году как новомодное решение для воинских подразделений США. Правда, любители страйкбола отметили необычный коричневый воротник.


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