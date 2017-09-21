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Вячеслав Косинеров продолжает отстаивать свое честное имя

  • 21.09.2017, 17:41
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Вячеслав Косинеров
Фото: belgazeta.by

Бывший политзаключенный обжаловал решение суда, который не удовлетворил его иск по защите чести и достоинства.

Активист Вячеслав Косинеров направил кассационную жалобу на решение суда Центрального района Минска, который не удовлетворил его иск по защите чести и достоинства. Косинеров просит отменить предыдущее и принять новое решение по делу, сообщает ПЦ «Весна».

Летом Вячеслав Косинеров обратился в суд с иском против главы ГУВД Мингорисполкома Александра Барсукова и ведущей телеканала ОНТ Екатерины Тишкевич, а также их нанимателей - телеканала и МВД. Косинеров посчитал оскорблением для себя следующие слова Барсукова В эфире ОНТ: "это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету ... Три раза привлекался и уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности за порчу имущества".

Но на момент выхода телесюжетов Косинеров привлекался к уголовной ответственности лишь однажды по известному "делу граффитистов". И судили его тогда за порчу имущества, а не за хулиганство.

На судебном заседании, которое состоялось 17 августа, судья поддержал позицию ответчиков от МВД, которые утверждали, что имя Косинерoва в телесюжете не упоминается, и, соответственно, идентифицировать его невозможно. На этом основании суд отказал Косинерoву в удовлетворении иска о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.

Активист считает такое решение незаконным и необоснованным и поэтому с помощью Правозащитного центра "Весна" направил кассационную жалобу на данное решение.

В жалобе Косинеров напоминала о том, как представители ответчика утверждали, что распространенные Барсуковым сведения не позволяют идентифицировать личность истца. Но при этом сам Барсуков в своем возражения на исковое заявление признал, что распространил сведения именно о Косинерове. Таким образом, позиция Барсукова расходится с позицией представителей двух ответчиков от МВД и телевидения. Суд оставил данный факт без внимания. Также суд не дал ответа, к кому же, если не к истцу, относятся сведения о наличии "трех судимостей за хулиганство и трех за порчу имущества".

Юрист ПЦ "Весна" Алексей Лойко считает, что представленные в суде доказательства ярко демонстрируют то, что распространенные Барсуковым сведения касались именно Косинерава и точно оскорбляют его честь и достоинство.

"Согласно Постановлению Пленума Верховного суда от 23 декабря 1999 г. №15« О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации "и норме ст.153 ГК РБ основанием для исков о защите чести, достоинства и деловой репутации являются три условия: наличие факта распространения сведений в отношении лица, которое подает иск, несоответствие распространенных сведений действительности и оскорбительный характер этих сведений. Наличие факта распространения в нашем случае ни у кого не вызывает сомнения. Также ни один из ответчик в не предоставил судебных приговоров о привлечении истца три раза к уголовной ответственности за хулиганство и три раза к уголовной ответственности за порчу имущества. Соответственно, сведения о судимости истца не соответствуют действительности. Ну и порочащий характер распространенных сведений следует из того, что сведения носят обвинительный характер в отношении истца и подтверждаются словами Барсукова о том, что количество судимостей «наверное, как-то уже характеризует выше указанного гражданина». Таким образом, заявленные исковые требования соответствуют всем необходимым условиям", - отмечает юрист.

Напомним, поводом для видеосюжета "Хулиган-анархист, который осквернил скульптуру городового в Минске, останется в СИЗО до решения суда" стал проведенный Вячеславом Косинеровым перфоманс у здания МВД. Во время него активист накинул петлю на установленную там статую полицейского-городового, выразив таким образом свой протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста. За этот поступок Косинеров был обвинен в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК РБ) и затем приговорен к штрафу в размере 5 базовых величин.


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