Белорусам паспорта заменят на ID-карты 30 21.09.2017, 19:43

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ФОТО: скриншот ОНТ

Заработает новая система с 1 июля следующего года.

О скором внедрении Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС) сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков, передает БелТА.

- Срок у нас жесткий – 1 июля 2018 года система должна заработать. Мы уже подготовили техническое задание, в ближайшее время – день-два – межведомственная рабочая группа «узаконит» его. И тогда будет объявлен конкурс на разработку аппаратно-программного комплекса БИСРС.

Проект позволит обеспечить замену внутреннего паспорта гражданина Беларуси на ID-карту. Она станет полноценным средством идентификации граждан. Министр рассказал, что первый этап реализации проекта практически завершен.

В тестовом режиме систему планируется запустить в апреле. Также Попков отметил, что ID-карта будет иметь две основных функции – заменит белорусский паспорт, и с ее помощью можно будет получить различные виды электронных административных услуг. В дальнейшем карта сможет заменить различные виды документов, например, водительские права.