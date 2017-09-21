закрыть
21 сентября 2017, четверг, 21:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В минском кафе компания ела весь вечер и сбежала

  • 21.09.2017, 21:28
  • 1,255

Компания молодых людей ушла, не заплатив по счету 550 рублей.

В начале августа в столичном кафе «Время есть» на улице Матусевича компания молодых людей ушла, не заплатив по счету 550 рублей. Tut.by узнал подробности произошедшего.

Инцидент произошел в начале августа. Компания молодых людей — четверо мужчин и женщина — отдыхала на летней террасе. Пили, кушали. В какой-то момент попросили официанта принести кофе. Пока официант ходил за кофе, компания исчезла.

Фото: zabava.by

— В пятницу мы работаем допоздна. Тогда еще была хорошая погода, они сидели целый вечер: начинали с зала караоке, потом перешли на летнюю террасу. Компания кушала и холодные закуски, и горячее, и напитки — довольно дорогие, в том числе алкогольные, — рассказывают в кафе.

О том, что компания в какой-то момент уйдет, не оплатив счет, в кафе не предполагали: многие гости отходят в сторонку покурить или поговорить по телефону. Да и случаи, когда посетители намеренно уходили из заведения, не оставив денег, в последние годы случались редко.

— Мы ведь в общепите общаемся между собой. И раньше такое случалось часто. Но в последнее время — несколько лет — такого не было. Но вот, произошло.

В заведении говорят, что иногда люди не оплачивают счет, потому что забывают или надеются, что оплатит друг. Но потом возвращаются и оплачивают.

— Начальник охраны в этот же вечер отправился в отделение милиции. Прошло больше месяца, но за это время никого не нашли. Официанту пришлось самому закрыть счет. Точнее, конечно, мы закрыли его совместно. Стоит понимать, что чек уже пробит — и кому-то нужно его оплатить: официанты рассчитываются за таких гостей по чуть-чуть со своей зарплаты.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!