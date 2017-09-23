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Бобруйский дизайнер удивила Юдашкина и Церетели

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  • 23.09.2017, 9:46
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Фото с сайта bobruisk.ru

Коллекцию «Огнецвет» показали в Москве и Лондоне.

С 14 по 21 сентября прошло важное событие в мире моды – международный этнофестиваль «Ethno Art Fest». Фестиваль включал в себя выставки, ярмарки, модные показы на различных тематических площадках Москвы и Лондона. Бобруйск представляла Елена Попова-Канойко, основательница студии моды «Зареслава».

В прошлом году Елену пригласили нарядить «Миссис Россию».

Фото с сайта bobruisk.ru

В жюри конкурса были организаторы фестиваля. Они и позвали Елену поучаствовать. Бобруйский дизайнер представляла в Москве коллекцию «Огнецвет», соединение традиций и современности. Свадебной моды и славянской символики. Коллекция «Огнецвет» – лауреат международных конкурсов и показов (Москва, Питер, Киев, Минск, Таллинн, а также Италия и Болгария) В жюри было более 20 человек, среди них Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Зураб Церетели, пишет «Вечерний Бобруйск».

Фото с сайта bobruisk.ru

Коллекцию Екатерины представляли, как модели, предоставленные организаторами, так и бобруйчане, которые ехали на фестиваль вместе с дизайнером. Это Влад Константинов и Анастасия Жукова (Бобруйская студия моды «Дефиле»), так же Аида Карапетян, с дочерями Софией и Николь. Только бобруйскую коллекцию представляли разновозрастные модели.

Одна из целей фестиваля – содействие международному сотрудничеству компаний СНГ, Великобритании, стран Европейского союза, Китая, стран Юго-Западной, Центральной и Восточной Азии, других стран. Сохранения традиционных искусств, этнического многообразия, народных промыслов и ремесел, культуры и исторического наследия.

Фото с сайта bobruisk.ru
Фото с сайта bobruisk.ru
Фото с сайта bobruisk.ru
Фото с сайта bobruisk.ru
Фото с сайта bobruisk.ru

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