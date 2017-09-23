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Бонусы или санкции

  • Татьяна Новикова
  • 23.09.2017, 14:18
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Татьяна Новикова
Фото: 15min.lt

Зачем Беларуси международные экологические договоры?

Беларусь, как и ряд других стран ВЕКЦА, подписала экологические конвенции ЕЭК ООН Орхусскую и Эспоо еще в начале обретения своей независимости после распада СССР. Есть мнение, что случись это сейчас, страна трижды подумала бы - ведь в последние несколько лет органы этих конвенций открыли ряд дел о нарушениях в связи со строительством Белорусской АЭС.

Действительно, участие в международных экологических договорах для Беларуси имеет двоякие последствия - с одной стороны, это техническая (читай: финансовая) и экспертная помощь, положительный имидж на международной арене, необходимый для привлечения инвестиций и участия страны в крупных международных проектах. С другой - это обязательства, которые взяв на себя, нужно выполнять. И если в отношении страны открывают одно за другим дела по несоблюдению, интересно ли ей участие в этих договорах?

Не так давно завершилась 6-я Встреча сторон Орхусской Конвенции ЕЭК ООН в Будве, где по Беларуси было принято очередное решение. Это решение делает выводы и рекомендации по преследованию антиядерных активистов, а также дает оценку тому, выполненила ли страна рекомендации прошлой Встречи сторон в связи с нарушениями, выявленными по делу о строительстве АЭС. Впервые в мире создан прецедент, когда юридически, на уровне органа конвенции ЕЭК ООН доказаны факты преследований, что имеет большое значение для защиты экологических активистов в Беларуси и других странах. С другой стороны, тема Белорусской АЭС и преследований становится гвоздем сезона. Казалось бы, для страны это повод задуматься, зачем ей нужны экологические конвенции с их стандартами, ведь проще забыть и продолжать делать свое дело. Но так кажется только на первый взгляд, особенно при поверхностном владении темой на уровне газетных заголовков.

На самом деле, участие в Орхусской конвенции дает стране огромные преимущества, и даже открытые по нарушениям дела способствуют тому, что страна получает не санкции, а бонусы, в виде экспертных рекомендаций, технической помощи, что приводит к улучшению национального законодательства, которое начинает соответствовать международным экологическим стандартам.

Мы говорили с коллегами об этом не раз на 6-й Встрече сторон Орхусской конвенции в Будве: Беларусь - это страна контрастов. Наряду с негативными примерами, здесь есть явно и беспрецедентно позитивные, которые озвучиваются международному сообществу - страна за два года значительно улучшила свое законодательство в части участия общественности в обсуждении экологически значимых решений. И это было бы невозможно без открытых по Беларуси дел. Такой экспертной поддержки, которую Беларусь получила от Комитета по соблюдению Конвенции она не смогла бы получить ниоткуда. Даже если бы к власти пришли зеленые. Даже если собрать весь экспертный потенциал государственных и независимых экологических организациях Беларуси, то его было бы явно недостаточно.

Для чего Беларуси нужны все эти улучшения? Проще ведь закрыть границу, и упадя в объятия восточного брата, забыть обо всех экологических проблемах. И да, и нет. В последнем случае страна просто не сможет торговать с Западом, и это показывает хотя бы проблема продажи леса. Теперь, чтобы поставлять товар в Европу, нужно, чтобы он соответствовал экологическим стандартам. И таким товаром, в том числе, является электроэнергия. Случай с Литвой продемонстрировал это.

Почему Беларусь по-прежнему находится в состоянии не исполнения Конвенции? В этом, конечно же виновата Белорусская АЭС, которую вряд ли удастся легализовать на международном уровне, именно вокруг этого проекта сосредоточено наибольшее количество нарушений. Но следует учитывать и тот факт, что сами рекомендации были сложны для исполнения. И стоит отдать должное как Минприроды, так и официальной делегации страны на 6-й Встрече сторон, которые заняли, по мнению экспертов Конвенции, довольно сдержанную, но адекватную позицию - принять рекомендации и выразить намерение выполнять их.

Адекватность этой позиции состоит и в том, что если бы даже делегация выступила против принятия решения, то у нее не было бы варианта блокировать его. Поскольку в этом случае сработал бы механизм голосования, и страны, очевидное большинство которых выступали за, приняли бы это решение, и Беларусь так или иначе должна была бы его выполнять. Так было на Встрече Сторон Конвенции Эспоо в 2014-м году, когда Беларусь выступила против решения, но стороны Конвенции большинством голосов приняли решение, и Беларусь даже потом выполнила некторые его положения. У Беларуси также не было никакой другой возможности блокировать решение 6-й МОР ОК, поскольку в Орхусской конвенции решения по странам разнесены, а не сбиты в общий документ, и у страны нет возможности саботировать принятие документа в целом, выступая против его общей части и других частей.

Пока атомное лобби, заинтересованное в освоении российского кредита, проталкивает экологически и экономически недальновидный проект, специалисты внутри страны понимают, насколько важно сегодня налаживать пусть тонкие и призрачные, но связи с международным сообществом, которое и требований серьезных сегодня не предъявляет, но разрыв с которым будет драматичным для страны.

Татьяна Новикова, специально для Charter97.org


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