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Олигарх Левтеев разобрался с «вопросами»?

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  • 23.09.2017, 14:55
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Фото: dev.by

Глава IBA Group открыл в Праге новый офис.

Один из крупнейших IT-бизнесов Беларуси, компания IBA Group Сергея Левтеева, в торжественной обстановке отрыла новый офис в чешской столице. Глава группы, к которой в Беларуси возникли вопросы со стороны правоохранителей, лично принял объект, пишет «Ежедневник».

Как сообщается на сайте IBA Group, новый офис предназначен для IBA CZ - чешского центра разработок IBA Group. На церемонии присутствовали представители белорусской компании и местных властей, а также ее клиенты.

«В прошлом году мы создали инфраструктуру более чем на 1500 рабочих мест в Минске и Гомеле. Сегодня мы делаем это в Праге. Мы создаем нашим сотрудникам более комфортные условия, а нашим заказчикам — уверенность в стабильности команды, качественном и своевременном выполнении проектов»,  рассказал в своей приветственной речи глава IBA Group Сергей Левтеев.

Эффектной концовкой мероприятия, которое включало в себя экскурсию по офису и различные развлекательные шоу, стал визит байкеров – сотрудников холдинга. В преддверии 25-летия IBA Group  они организовали мотопробег, во время которого посетили офисы компании в Беларуси, Словакии и Чехии. Байкеры вручили Сергею Левтееву, в частности,  флаг с подписями сотрудников офисов группы, которые посетили накануне.       

Участие Сергея Левтеева в открытие офиса в Праге – первое упоминание бизнесмена в СМИ после того, как около года назад старейший белорусский разработчик программного обеспечения оказался в поле зрения силовиков.

По информации из ряда источников, руководство компании подозревали в уклонении от уплаты налогов, а ее первый заместитель и директор по разработке Сергей Акулич был   задержан правоохранителями.

Сергей Левтеев тогда подготовил  комментарий «для сотрудников компании».

«К нашим компаниям действительно есть вопросы в части корректности уплаты налогов, но компании и руководство работают в штатном режиме. Мы полностью открыты для сотрудничества с контролирующими органами и надеемся, что суть претензий в ближайшее время будет прояснена и урегулирована», - говорилось в нем.


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