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Миорский активист добился компенсации от райисполкома

  • 23.09.2017, 17:05
Сергей Васильев

Активиста уволили за участие в Дне Воли, восстановили на работе — и уволили еще раз.

Сергей Васильев — выпускник БГУ (истфак) и Института культуры (библиотековедение), член Объединенной гражданской партии. До конца 2016-го был безработным. На прошлогодней встрече миорских властей с председателем КГК Леонидом Анфиловым он рассказал о своей ситуации, и после чего власти предложили ему должность директора Дома культуры в Турково (в 30 километрах от Миор), передает «Белсат».

По словам Васильева, практически сразу после вступления в должность его начал травить председатель Отдела идеологии, культуры и дел молодежи Миорского райисполкома Александр Тронькин.

Так, во время отсутствия на работе из-за медосмотра, власти заявили, что Васильев прогуливает работу – и сделали предупреждение.

После того, как 25 марта Васильев посетил минскую акцию, посвященную Дню Воли, его уволили с работы за «систематическое нарушение трудовой дисциплины». За это единогласно проголосовали члены профсоюзного комитета. Проблема в том, говорит Сергей Васильев, что он не член профсоюза, и решать этот вопрос они не могли.

Сергей Васильев обратился в суд. В мае суд постановил, что увольнение противоречит праву, и Сергея восстановили в должности.

В начале июня во время мероприятия в Доме культуры Александр Тронькин прибыл туда с милицией и начал принуждать Васильева пройти тест на алкоголь. Когда он отказался, его отвезли в Миорскую больницу, где врачи выдали заключение о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Васильев утверждает, что практически не употребляет алкоголь.

В конце июня Отдел культуры уволил его с должности.

Параллельно Васильев пытался добиться возмещения материального ущерба, причиненного увольнением весной.

22 сентября районный суд в Миорах постановил выплатить Васильеву компенсацию в размере Br 100.

Жалобу на повторное увольнение Сергей Васильев не подавал.


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