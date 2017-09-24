Лукашенко поприветствовал в Минске «коммунистов всего мира» 8 24.09.2017, 11:59

ФОто: kprf.ru

Представители компартий 17 стран съехались в музей.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, над которым до сих пор реет флаг СССР, состоялся Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий, сообщает БелТА.

Солировал главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Речи оригинальностью не отличались. Тезисно: «В 20-м веке два системных кризиса капитализма привели к двум мировым войнам. Из первого кризиса планету вытаскивал Великий Октябрь, из второго – наша победа в мае 45-го. Но именно Великий Октябрь создал предпосылки для победы над фашизмом, достижения ракетно-ядерного паритета и прорыва в космос. Сегодня мир вновь лихорадит. НАТОвские орды уже накатываются на те территории, которые освобождала Красная Армия. И только обновленный социализм, сплоченность и дружба народов способны вытащить планету из очередной катастрофы».

Приветствие Александра Лукашенко зачитывал министр образования, в недавнем прошлом — главный коммунист Беларуси Игорь Карпенко.

Фото: belta.by

В год 100-летия Октябрьской революции коммунисты объявили крупнейший смотр коммунистических сил. Основные мероприятия, как было объявлено, состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.

Так, город на Неве примет 2-3 ноября участников 19-й Международной встречи коммунистических и рабочих партий. Заседания форума пройдут в Таврическом дворце. Вечером 3 ноября состоится праздничный концерт.

4 ноября участники встречи посетят исторические места, связанные с революционной славой Ленинграда – Санкт-Петербурга: крейсер «Аврору» и Смольный.

5 ноября центр торжеств переместится в Москву. Праздничные мероприятия начнутся на Красной площади, вечером тоже дня пройдет большой концерт в Лужниках.

6 ноября состоится международный форум левых сил.

7 ноября по всей России коммунисты анонсировали шествия и митинги.

Завершился пленум коллективным исполнением «Интернационала».