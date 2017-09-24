Брестчанина возмутил флаг РФ в автобусе 11 24.09.2017, 17:09

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В ответ на российский флажок житель Бреста требует вывесить флаги Швеции, Франции и Словении.

Житель Бреста Игорь Масловский сфотографировал российский флаг на лобовом стекле автобуса №6 и написал обращение в ГАИ Брестской области и коммунальное транспортное унитарное предприятие «Брестгортранс», сообщает 1reg.by.

Приводим весь текст обращения:

«На лобовом стекле городского автобуса №6, который является транспортным средством общественного пользования, прикреплен флаг другого государства.

Фото: 1reg.by

Мне, как жителю Бреста, не понятно, почему именно флаг этого государства прикреплен на лобовом стекле транспортного средства. Автобус, который обсуживает маршрут №6, является государственной собственностью и принадлежит Республике Беларусь. Обращаю ваше внимание, что общественный транспорт обслуживает людей с разными взглядами, убеждениями, симпатиями к той или иной стране. В данном контексте на лобовом стекле следует размещать флаги десятков стран. Я лично симпатизирую Швеции, Франции и Словении. В таком случае прошу, разместить флаги этих стран на лобовом стекле транспортных средств общегородского назначения.

Прошу объяснить, является ли размещение флага другого государства в общественном транспорте официальной позицией «Брестгортранса»?

Прошу установить, является ли данный факт нарушением правил дорожного движения, внутренних нормативных документов, а также является ли данный факт самоуправством должностных лиц.

В связи с вышеизложенным, прошу обеспечить соблюдение мне и другим жителям Бреста равных прав и возможностей на выражение моих убеждений в общественном транспорте».