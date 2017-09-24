Брестчанина возмутил флаг РФ в автобусе

Брестчанина возмутил флаг РФ в автобусе11
- 24.09.2017, 17:09
- 4,815
В ответ на российский флажок житель Бреста требует вывесить флаги Швеции, Франции и Словении.
Житель Бреста Игорь Масловский сфотографировал российский флаг на лобовом стекле автобуса №6 и написал обращение в ГАИ Брестской области и коммунальное транспортное унитарное предприятие «Брестгортранс», сообщает 1reg.by.
Приводим весь текст обращения:
«На лобовом стекле городского автобуса №6, который является транспортным средством общественного пользования, прикреплен флаг другого государства.
Мне, как жителю Бреста, не понятно, почему именно флаг этого государства прикреплен на лобовом стекле транспортного средства. Автобус, который обсуживает маршрут №6, является государственной собственностью и принадлежит Республике Беларусь. Обращаю ваше внимание, что общественный транспорт обслуживает людей с разными взглядами, убеждениями, симпатиями к той или иной стране. В данном контексте на лобовом стекле следует размещать флаги десятков стран. Я лично симпатизирую Швеции, Франции и Словении. В таком случае прошу, разместить флаги этих стран на лобовом стекле транспортных средств общегородского назначения.
Прошу объяснить, является ли размещение флага другого государства в общественном транспорте официальной позицией «Брестгортранса»?
Прошу установить, является ли данный факт нарушением правил дорожного движения, внутренних нормативных документов, а также является ли данный факт самоуправством должностных лиц.
В связи с вышеизложенным, прошу обеспечить соблюдение мне и другим жителям Бреста равных прав и возможностей на выражение моих убеждений в общественном транспорте».