Александрийские вакханалии 1 Владимир Шанцев, «Фейсбук»

24.09.2017, 18:20

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Сотни могилевчан выступили против монополизации праздников Лукашенко.

Сегодня инициативная группа Сергея Лешкевича собирала подписи жителей Могилева под обращением в горисполком с требованием очистить Святое озеро. За два часа-более 100 подписей! Казалось бы, дело обыденное для Могилева – сколько уже подписей под такими обращениями собрано, но денег у властей на первоочередные нужды населения не находятся! Но в этот раз обращение будет подкреплено еще и жалобой в суд – почему подписи шести с половиной тысячи человек два года назад власти проигнорировали?

Особое внимание прошу обратить следующему.

В обращении есть такие слова: «Нам, жителям г. Могилева, хотелось бы возобновить праздник Купалья на берегу Святого озера, куда мы могли бы спокойно, без суеты прийти сами, привести своих детей и показать наши народные белорусские традиции. Ведь не зря наш великий классик Иван Доминикович Луцевич взял себе псевдоним в честь Купалья».

Фото: facebook.com

Именно эти слова нашли наибольший отклик у горожан во время сбора подписей.

Почему? Потому, что сейчас Купалье монополизировано Лукашенко!

Фото: facebook.com

Старания властей преподнести Александрию, как белорусский Вифлеем, где родился еще один «полубог», и где поэтому должны «собираться друзья», кощунственны. Ибо написано: не сотвори себе кумира. А возведение в ранг объекта поклонения тех мест, где родился отнюдь не святой Лукашенко, отвратительны.

Фото: facebook.com

Но, увы, власть преуспела насчет Александрии и Копыси. Туда, в реконструкцию, по каким-то непонятным причинам, вложены огромные деньги налогоплательщиков. Безусловно, за это потом придется ответить. Но люди реально повелись, «поклоняются» этому, поддаются искушениям «зрелищ».

Второй заповедью запрещено идолопоклонство, то есть никого нельзя создавать себе для почитания.

Не нужно следовать ложным «кумирам», чтобы не упустить самое главное в своей жизни.

Мы в Могилеве хотим, чтобы наши праздники и традиции отмечались в нашем городе.

Фото: facebook.com

Так давайте же все вместе прекратим Александрийские вакханалии!

Владимир Шанцев, «Фейсбук»