Вячеслав Глеб: Я был против, чтобы брат сам звонил в БАТЭ 4 25.09.2017, 22:36

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Вячеслав Глеб

Фото: fcgomel.by

Нападающий «Немана» эмоционально отреагировал на отказ БАТЭ дать возможность Александру Глебу сыграть с «Арсеналом».

Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом Александра Глеба в БАТЭ, передает «Трибуна».

«Скажу честно, ничего в прессе не читал по поводу ситуации с братом и БАТЭ. Я вообще был против, чтобы он сам звонил в БАТЭ, напрашивался. Кто такие БАТЭ, чтобы игрок с мировым именем звонил и напрашивался в какой-то БАТЭ? Я сказал об этом брату, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация бредовая», – сказал Глеб-младший в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».