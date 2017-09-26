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Супруга погибшего в Турции белорусского туриста рассказала новые подробности происшествия

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  • 26.09.2017, 12:14
  • 12,358

Cвидетелями нападения было много людей, однако никто не бросился разнимать бармена и туриста.

- Я спала в номере с ребенком, когда все произошло. Бар еще работал, и все три бармена выпивали там - это есть на камерах видеонаблюдения. На записи видно, что мой муж агрессии не проявлял, руки не распускал, - рассказывает Юлия, жена погибшего 28-летнего брестчанина Виктора Голодко, пишет kp.by.

Супруги с трехлетним сыном приехали отдыхать в турецкий город Турунч возле курорта Мармарис 19 сентября, жили в четырехзвездочном отеле. По информации турецких СМИ, вечером 23 сентября брестчанин пришел в бар у бассейна и потребовал, чтобы его обслужили, на что официант ответил, что бар уже закрыт - это и стало причиной конфликта, который перерос в драку.

- В тот вечер муж отдыхал с компанией из Украины. В какой-то момент он подошел к барной стойке и что-то попросил, - рассказывает свою версию произошедшего Юлия. - 17-летнему бармену это не понравилось, в ответ что-то рявкнул на турецком (весь персонал отеля говорил только на турецком и не понимал русский вообще). Когда муж уже отходил от барной стойки, официант выскочил из-за нее с ножом и напал на него со спины, всадив нож куда-то в бок, в районе печени.

По рассказу Юлии получается, что свидетелями нападения было много людей, однако никто не бросился разнимать бармена и туриста.

- Разнимать было некого, у них не было драки, это произошло в доли секунды. Бармен подбежал сзади и пырнул ножом - муж успел отойти от барной стойки только на несколько шагов.

По словам собеседницы, Виктор сразу потерял сознание. Врачи «скорой» пытались его спасти, но белорус скончался.

- Сейчас мы с сыном в Турции. Нам помогает посольство Беларуси и туроператор, - говорит Юлия.

Нападавший официант задержан. В понедельник, 25 сентября, в Турции должно пройти первое судебное заседание по этому делу.


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