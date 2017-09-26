Брестчанин выиграл суд у ГАИ 26.09.2017, 13:52

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Житель Бреста через суд доказал, что не превышал скорость.

Весной на Вячеслава, водителя VW Multivan из Бреста, инспектор ГАИ областного центра составил протокол за превышение скорости на более чем 20 км/ч.

«Я не превышал, это может подтвердить спутниковая система слежения за транспортом, установленная в авто», — заявил мужчина. Доводы Вячеслава в ГАИ посчитали неубедительными, и, чтобы признать свою правоту, мужчина подал иск в суд, пишет tut.by.

Брестчанин собрал все бумаги и понес их в ГАИ. Ведь есть доказательство правоты автомобилиста — данные спутниковой системы слежения за машиной, которая показала, что скорость не превышалась. Но в ГАИ водителю сказали, что отменять свое решение они не будут, мол, больше доверяют своему прибору. А так как платить штраф житель Бреста не собирался, то принципиально решил опротестовать решение ГАИ через суд. Рассмотрев бумаги, суд в Бресте постановил отправить дело в ГАИ на доработку.

ГАИ Бреста около двух месяцев «дорабатывала» материалы по делу Вячеслава: сотрудники осматривали его автомобиль, изучали прибор спутниковой системы, который был установлен в автомобиле, сверяли номера прибора с данными, указанными в официальном ответе компании «БелТрансСпутник». Также ГАИ отправила свой запрос в компанию «БелТрансСпутник».

После всех разбирательств Вячеслава снова пригласили в ГАИ, где сообщили, что нарушение с него сняли. Добавили, что в Беларуси существует презумпция невиновности, мол, если ситуация спорная, то решение принимается в пользу обвиняемого.

— Из базы мое нарушение убрали, а запись в талоне аннулировали. Конечно, я рад, что справедливость восторжествовала. Еще хотел подать иск в суд на взыскание с ГАИ судебных расходов — 0,5 базовых и материального возмещения морального вреда. Отмечу — не в деньгах дело, а в том, чтобы неповадно было гаишникам так делать. Но потом я передумал, — рассказал Вячеслав.

К сожалению, в ГАИ Вячеславу не пояснили, почему данные измерений прибора «Бинар» значительно отличались от данных системы спутникового слежения за транспортом. Уточнить информацию у инспектора, который делал измерение тоже не удалось, — в ГАИ сообщили, что этот сотрудник у них больше не работает.