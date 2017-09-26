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Леонид Судаленко: Доведем до ООН ситуацию с принудительным трудом в Беларуси

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  • 26.09.2017, 14:10
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские правозащитники намерены прекратить вывозы детей «на картошку».

Родители погибшей в прошлом году при уборке картофеля на колхозном поле 13-летней школьницы Виктории Попченя из Молодечно подали в суд на государство. Правовой инспектор профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко, представляющий интересы родителей в этом деле, считает, что государство в лице чиновников нарушило право этой девочки на жизнь, передает «Радыё Рацыя».

Порочную практику принудительного труда на полях сельхозпредприятий нужно остановить, говорит Леонид Судаленко:

- Эту жалобу мы начинаем как стратегическую жалобу, направленную в Комитет ООН по правам человека, где мы поднимем вопрос о том, что через принудительный труд школьников Беларусь нарушила в данном конкретном случае, когда погибла девочка, право ребенка на жизнь.

Это должна быть последняя смерть ребенка на колхозном поле.

В связи с гибелью школьницы Виктории Попченя начальника отдела образования и директора школы наказали выговорами, два заместителя директора переведены в учителя.

Леонид Судаленко считает, что начальник отдела образования и руководства школы должны не только понести дисциплинарные наказания, но их также необходимо привлечь к уголовной ответственности.


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