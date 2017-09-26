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Лига чемпионов: «Цмокi-Мiнск» пробились в 3-й раунд квалификации

  • 26.09.2017, 22:25
Фото: tut.by

Белорусские баскетболисты повторно обыграли украинский «Будивельник».

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск», обыграв 26 сентября украинский «Будивельник» и в ответном матче в Киеве, пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, передает tut.by.

«Будивельник» — «Цмокi-Мiнск» — 53:60 (19:19, 12:13, 12:11, 10:17).

«Цмокі-Мінск»: Адамович (15 + 5 подборов), Семенюк (10), Кудрявцев (5), Черапович (2), Мещеряков (2); Кравиш (8 + 7 подборов), Полещук (5), Саддлер (5), Салаш (4 + 5 подборов), Уиггс (4).

Напомним, что 24 сентября в первой игре в Минске «Цмокi» также победили (69:64).

Это уже четвертая кряду победа «драконов» в квалификации Лиги чемпионов. В 1-м раунде белорусский клуб дважды обыграл «Приштину» из Косово (57:50 в гостях и 89:74 дома).

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов минчане сразятся с французским «Нантером». Причем первый матч «Цмокам» предстоит уже в пятницу, 29 сентября. Игра пройдет на паркете столичной Falcon Club Арены и начнется в 20.30. Ответная встреча — 1 октября во Франции.


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