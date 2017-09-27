Сергей Южик: Дело о «договорняках» в футболе — только вершина айсберга 2 27.09.2017, 8:13

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В Беларуси есть все предпосылки для того, чтобы такие матчи существовали.

Деньги передавали граждане Украины и России, ставки делались в букмекерских конторах по всему миру, преимущественно в Азии и Европе. Впервые в истории Беларуси в суде началось рассмотрение дела о матчах по договоренностям. Это тысячи долларов, несколько футбольных клубов и десятки участников. Тренерам и футболистам грозит до четырех лет лишения свободы.

На скамье подсудимых — преимущественно тренеры и футболисты. Всего в организации и проведении договорных матчей в высшей и первой лигах чемпионата Беларуси по футболу обвиняют 15 человек.

«Я думаю, что этот процесс — не первый и не последний. Полагаю, что это только вершина айсберга, поскольку в Беларуси есть все предпосылки для того, чтобы такие матчи существовали. Да и не только в Беларуси», — сказал belsat.eu Сергей Южик, журналист газеты «Прессбол».

Согласно следствию, в 2015 и 2016-х годах произошло 5 нечестных матчей. Они «стоили» от одной до восемнадцати тысяч долларов. Заказчиками выступали граждане России и Украины. Все обвиняемые признали свою вину.

«Как правило, иностранец и тренер договаривались на поражение команды в игре или в тайме с определенной разницей мячей. Достигнув договоренности, иностранец передавал незаконное денежное вознаграждение тренеру или другому функционеру. Часть дохода распределяли среди футболистов, которые обеспечивали заказанный результат», — отмечает представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Специалисты уверены: одними судебными процессами этой проблемы белорусского футбола не решить. По словам Сергея Южика, пока в стране не создадут профессиональной лиги, в которой футболисты будут задумываться, стоит ли рисковать и терять зарплату из-за таких ставок, матчи по договоренностям будут существовать и дальше.

«Для этого нужно, чтобы телевидение платило деньги, которое сейчас не платит футболу; для этого нужно, чтобы спонсоры приходили в белорусский футбол. Они сейчас не приходят. Им невыгодно здесь — работать с нашими налоговыми законами», — считает Южик.

Сложное экономическое положение предрасполагает к неспортивному поведению не только игроков. Недавно за взятку экс-директору департамента судейства к двум годам исправительных работ осудили тренера «Сморгони» Николая Рындюка.

Пока же вопрос, можно ли добиться честности от белорусских футболистов без судебных процессов, остается открытым.