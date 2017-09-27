Не обязательно Путин: Три версии взрывов в Калиновке 4 27.09.2017, 15:34

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Фото: Reuters

Кто может быть виновен и должен понести наказание.

Вечером во вторник, 26 сентября, произошел масштабный пожар со взрывами на складе артиллерийских боеприпасов недалеко от города Калиновка в Винницкой области. Кто может быть виновен и должен понести наказание, "Апострофу" рассказал военный эксперт Олег Жданов, озвучив также три версии ЧП.

Три версии

Точно так же, как и по Балаклее (где боеприпасы взорвались в марте этого года), у меня три версии. И я их расставлю в следующем порядке.

Первая – халатность. Потому как не принимаются никакие меры по недопущению подобных случаев.

Вторая версия – все украдено до нас. То есть заметание следов, потому что с этих арсеналов поставлялись боеприпасы в зону АТО. И вполне возможно – помните, буквально вчера вспыхнул скандал, что Украину якобы поймали на участии на черном рынке вооружений (в связи с Южным Суданом, - прим.). Скандал только начинается и разворачивается очень серьезный, он может лишить нас участия в легальном рынке вооружений за счет наложения на нас эмбарго на продажу. Это очень серьезно.

И только третья версия – маловероятно, но я ставлю диверсию.

Все повторяется один в один, как в Балаклее. Там, в принципе, отчет мы так и не увидели, потому что там, как говорится, щуку бросили в реку, чтобы утопить. Тогда министра обороны назначили проводить расследование по пожару в Балаклее, поэтому всю правду мы так и не узнаем. Но, во всяком случае, никаких доказательств диверсии нам не предоставили.

Опять же, не сделан вывод из Балаклеи в плане того, что на сегодняшний день есть куча средств обнаружения и борьбы с квадрокоптерами, я уже не говорю о БПЛА (по одной из версий, незадолго до пожара возле склада был зафиксирован беспилотник, - "Апостроф"). И необходимо было сделать выводы и ввести эти системы в действие. Тем более, понимая, что страна ведет боевые действия - и расход боеприпасов довольно большой.

Безнаказанность порождает беззаконие. И это яркий пример именно безнаказанности. Никто не понес ответственности за Сватово, никто не понес ответственности за Балаклею, неделю назад сгорели склады на мариупольском направлении. А внешний фактор в Мариуполе – загорелась трава в чистом поле, дойдя до складов с боеприпасами. Это говорит о том, что вопрос, допустим, пожарной полосы, с которой начинается любой склад – вообще отсутствует.

И тут, пожалуйста, взрывается арсенал, который входит в пятерку по объемам боеприпасов в Украине. И опять открытая площадка, так же, как в Балаклее. Но я надеюсь, что бункеры выдержат, поскольку они советских времен постройки. Там заземленные, обвалованные хранилища, я надеюсь, что они выдержат и не загорятся. Надеюсь, что они выдержат, как и в Балаклее, где сгорели открытая площадка и хранилища, которые были построены из легких материалов типа профнастила, который разрывается первым же взрывом.

То есть история повторяется – грабли те же самые. Тем более, что у нас серьезное время – война с Россией.

Об обеспечении безопасности

Извините за утрирование, но генералы должны "висеть на фонарных столбах" вокруг Генерального штаба, если это уже четвертый склад горит. Это образно говоря.

Сейчас же, если начать разбираться, то выяснится, что выделялись деньги на видеокамеры, ночные приборы, и должны стоять зенитные расчеты по периметру склада, перекрывать воздушное пространство над ним. Должны стоять радиолокационные станции, которые видят квадрокоптеры и БПЛА, должны стоять станции радиоэлектронной борьбы, которые ставят помехи в случае появления летательных аппаратов или воздушных целей. Я больше чем уверен, что по инструкции это все прописано. Но в жизни склад горит.

О чем мы говорим? Мы три года не можем наказать генерала Назарова за его личную халатность, что он не учел при отдаче приказа данные разведки и обстановку, сложившиеся вокруг аэропорта в Луганске. Его там спасают всеми силами. Система спасает, а народ требует наказания (генерал Виктор Назаров был приговорен к семи годам лишения свободы за гибель десантников в самолете, сбитом в районе Луганского аэропорта в 2014 году, - прим.). И тут та же самая история. Тут четвертый склад горит, а у нас все хорошо. У нас начальник Генштаба и генерал армии с орденами – уже скоро как в Северной Корее, на брюки вешать будут.

Кто должен понести наказание

У нас один человек отвечает за Вооруженные силы, в том числе и за хранение боеприпасов. В нынешней системе управления – это начальник Генерального штаба, это главнокомандующий Вооруженных сил. Министр обороны, к сожалению, у нас выведен из вертикали власти.

Кстати, это одно из требований стратегического оборонного бюллетеня, который нам помогали разрабатывать специалисты из НАТО. Это концептуальный документ по реформированию Вооруженных сил. С мая 2016 года он введен в действие президентом страны и лежит в ящике стола у начальника Генерального штаба. И только из-за того, что там пункт номер один – это возвращение начальника Генштаба в подчинение министру обороны, он его не пускает в действие. Он его не хотел согласовывать полгода, а сейчас не пускает в действие.

И я считаю, что первое, что надо сделать – отстранить его от исполнения должностных обязанностей, создать следственную комиссию в Верховной Раде, причем с привлечением депутатов из оппозиционных партий, чтобы они не дали замять это дело, и провести полноценное расследование следственной комиссией с опубликованием результатов. И тогда уже, по результатам работы комиссии делать оргвыводы – кого под суд, кого просто снять с должности.

Если мы этого не сделаем, то будут пятый, шестой, седьмой пожары.

О версии про диверсию

Вспомните Балаклею. Началось с того, что диверсанты выстрелили из гранатомета. Потом сказали, что прилетел беспилотник со стороны РФ. Потом говорили, что слышали какой-то квадрокоптер ночью, который сбрасывал гранаты. А в результате все свелось к банальной халатности.

Самое простое – свалить все на врага. Кто виноват в Иловайской трагедии – Путин. Здесь кто виноват – Путин виноват, он же на нас напал. Это самое простое, а надо искать виновных у себя. Сначала надо навести порядок у себя в доме, собрать и вынести весь сор из избы, а уже потом - кивать на внешних врагов. Враг на то и враг. Как говорят, для того и щука, чтобы карась не дремал.