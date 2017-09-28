«Гомель — это не хутор для чиновника-единоличника» 28.09.2017, 11:25

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Протесты гомельчан против вырубки сквера на улице Кожара вспыхнули с новой силой.

Движение против очередной уплотнительной застройки на «Старом Аэродроме» в Гомеле приобретает нешуточный размах, сообщает сайт gomel.today.

27 сентября на месте готовящейся вырубки вновь собрались жители, всего около сотни человек. Сюда же прибыла съемочная группа ОНТ. Любопытно, что государственное телевидение само захотело снять сюжет на эту тему. Люди становились в очередь, чтобы на камеру сказать все, что накипело на душе. Людмила, активно участвует в кампании против строительства с самого начала:

— Эти посадки ограждают наш жилой массив от множества вредных выбросов: с улицы Советской, расположенного через дорогу завода АРЗ, от проходящей поблизости железной дороги, со стороны завода «Гомсельмаш». Здесь растет более 300 деревьев разных пород, включая голубые ели. Эти деревья тут высаживались сознательно, как городскими службами, так и самими жителями. А нам теперь говорят, что это пустырь? Посмотрите, деревья растут ровными рядами, тут проложены асфальтовые дорожки, есть даже оборудованные площадки для клумб. Еще недавно тут стояли лавочки, для детей были поставлены малые архитектурные формы «Сказочный городок».

Еще активистка говорит, что сегодня необоснованные вырубки превратились в своего рода «раковую опухоль», которая уничтожает «зеленые легкие» нашего города. И разрастанию этой опухоли, пока не поздно, надо положить конец.

Многие люди возмущены откровенно неточными сведениями, которые в последнее время в изобилии появились в государственных СМИ. По сути, официальными органами ведется откровенная пропагандистская кампания в поддержку коммерческого строительства на «зеленой зоне».

Член инициативной группы Алла говорит:

— Наш район почему то стали называть депрессивным, сообщать, что тут живут одни старики. Заявляют, что в наших школах и садиках якобы недобор детей. Пускай придут и посмотрят — школа № 26, например, работает в две смены. А вот эта зеленая зона, по сути — готовый сквер, вдруг стал у них пустырем? В своем ответе чиновники ссылаются на то, что возведение здесь комплекса жилых домов, коммерческих объектов и парковок продиктовано «тяжелым экономическим положением страны». Во-первых, хочется спросить, на каком основании они дали такую характеристику ситуации в Республике Беларусь? Насколько мы знаем, официальные оценки у нас звучат совсем иные. Во-вторых, как уничтожение фактически городского сквера, в который были вложены бюджетные средства, поможет улучшить экономическое положение страны? Нам говорят, что все вырубленные деревья будут компенсированы за счет будущих посадок. Но ведь и каждое снесенное дерево, и каждое вновь посаженное — это затраты тех же бюджетных денег?

Из толпы жителей кто-то выкрикивает: «Они только свое личное экономическое положение улучшать собрались, а не страны».

Дети и застройщики

Перед камерой ОНТ выступает мама с маленькими детьми. Кстати говоря, сюда пришло сразу несколько таких молодых матерей с колясками либо малышами за ручку. Женщины говорят, что это их любимое место для прогулок с ребятами. Эта зеленая лужайка — одна из немногих площадок в районе, где дети могут спокойно поиграть и побегать.

Жительница Кожара, 7 Валентина Кирикова обратилась к администрации с открытым письмом, которое она просит присоединить к общественному обсуждению. Валентина Кирикова пишет, что дети играют на лужайке не только летом, но и зимой — здесь они катаются с горки на санках. Никакого иного места для такого детского зимнего отдыха во всей округе нет. «Неужели эту красоту, эту зелень хотят уничтожить?» — пишет женщина. «Для чего? Разве нельзя найти другого места? Или у кого-то есть в этом свой интерес? Я и мой муж — против этого проекта! Нет — проекту!».

Пожилой, но крепкого вида мужчина сообщает, что он по утрам совершает здесь пробежки. А детские спортивные группы, которые приезжают на сборы и соревнования со всей Беларуси и соседних республик и останавливаются в гостинице «Турист», постоянно проводят тут утреннюю зарядку. Для них зеленая лужайка и аллеи возле «Туриста» давно уже стали визитной карточкой нашего Гомеля.

Общественные активисты сообщают, что в Центральном районе уровень озеленения не превышает 25 процентов. И это с учетом центрального городского парка Луначарского! В реальности на долю жилых микрорайонов зеленых насаждений приходится значительно меньше. Согласно же существующим нормативам, озеленение должно составлять не менее 41 процента от общей площади. Повышение уровня озеленения города ставит в качестве одной из задач и действующий Генплан развития города. Недавно экологическая нагрузка на улицу Кожара увеличилась. Это связано с реконструкцией дороги, соединяющей «Старый Аэродром» с 17-м микрорайоном. После расширения проезжей части на спуске у спорткомплекса «Динамо» автомобилей тут стало ездить значительно больше. Жители Кожара, 1 приводят пример, когда они просили власти благоустроить участок их двора, но администрация отказала, ссылаясь на невозможность сноса 5-ти деревьев. «А вырубить теперь под коммерческое строительство сотни здоровых деревьев — это нормально?» — недоумевают жильцы.

Очень многие из присутствующих возмущаются откровенно заказной, по их мнению, информационной кампанией, которая ведется сейчас по поводу этого строительства.

Активист-эколог говорит: «Один из чиновников в совсем интервью сказал: «Мы живем не на хуторе». Дескать, решения о том, где и что строить будут принимать они. Да, мы действительно живем не на хуторе, где хозяин-единоличник решает, какую старую грушу спилить, а где сарай построить. Мы живем в большем городе и крупные решения по городскому обустройству должны приниматься с учетом мнения людей, тут живущих. Тех, кто здесь родился, кто вырос на гомельских улицах».

Жителей Кожара обвинили еще и в том, что они якобы думают «только о себе», но не учитывают «права» тех, кто хочет приобрести квартиры в новых элитных домах в центре города. Член инициативной группы Алла задает вопрос: «Получается, что только те, у кого есть деньги на покупку дорого жилья, имеют права? А мы все, здесь живущие уже нет? Но такой подход полностью противоречит социальной политике и Конституции Республики Беларусь!»

При этом местные активисты не поленились сходить в «элитные» дома на соседней улице Дынды, построенные несколько лет назад. И выяснили, что число желающих реализовать свои «права» на приобретение недвижимости у нас не так и велико. Многие новые квартиры до сих пор не проданы, а стоимость квадратного метра жилплощади неуклонно снижается. При таком спросе на уже готовое жилье понять, в чем заключается смысл нового строительства, да еще и с нарушением городской экологии не так просто.

Впрочем, у жителей на Кожара есть и свое видение конструктивного решения проблемы. Во-первых, по их мнению, площадок под строительство предостаточно в новых микрорайонах. На том же «Мельниковом Лугу», и так далее. Во-вторых, если кому-то уж так хочется купить квартиру «в центре», то там существует немало ветхой застройки, на месте которой и можно возводить «элитное» жилье для алчущих новой недвижимости. Зачем же губить природу?

Еще собравшиеся говорили о том, что зеленая зона — это здоровье нации, от ее наличия напрямую зависит физическое состояние нашей молодежи. А сегодня оно оставляет желать много лучшего. Вследствие чего в этом году врачебные комиссии в военкоматах резко снизили медицинские требования для призывников — найти сегодня полностью здорового молодого человека очень непросто.

Что из отснятого на этой встрече жителей материала войдет в репортаж государственного телевидения — вопрос скорее риторический.

В собрании жителей также принимали участие активисты Белорусской партии «Зеленые» (БПЗ), Оргкомитета Белорусского социального движения «Вместе»(«Разам»). По завершению встречи председатель Гомельской организации БПЗ Юрий Глушаков отнес в Гомельскую горрайинспекцию охраны окружающей среды два очередных обращения против застройки — от имени «зеленых» и от жителей улицы Кожара. Всего на сегодняшний день под различными обращениями протеста собрано около тысячи подписей.

При этом по кампании в СМИ и многим другим признакам видно, что власти не собираются отступать в продвижении этого крупного инвестиционного проекта. Однако местные жители все еще надеются, что их мнение будет услышано и администрация примет конструктивное решение. Активисты БПЗ и Оргкомитета движения «Вместе» полагают, что ситуация с протестами на Кожара является во многом знаковой, если общественное мнение в данном случае будет проигнорировано, то под угрозой в ближайшее время окажутся и другие «зеленые зоны», скверы и парки в нашем городе.

До 4 октября в администрации Центрального района продолжается общественное обсуждение застройки на Кожара в форме подачи мнений в письменном виде. При этом, как сообщили в администрации, «будут учитываться только обоснованные мнения». 4 октября в 18.00 в СШ № 26 по ул. Советской состоится официальная презентация проекта застройки, вызывающей столько споров в городе. Вход — свободный.